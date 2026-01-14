¡CUIDADO con el pasaporte! Este ERROR en tu nombre BLOQUEA la renovación automática en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos endureció los controles sobre la renovación automática del pasaporte, y ahora un detalle clave puede provocar el rechazo inmediato del trámite: que el nombre del solicitante no coincida exactamente con el registrado en el documento oficial.

La medida afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes naturalizados y se aplica incluso cuando el pasaporte está vigente. El sistema detecta la inconsistencia y bloquea la solicitud sin posibilidad de avanzar por vía digital ni por correo.

¿Cuál es el error en el nombre que bloquea la renovación?

El bloqueo se produce cuando la persona utiliza un nombre distinto al que figura en su pasaporte estadounidense sin haber formalizado ese cambio ante una autoridad competente. Para Estados Unidos, cualquier variación no documentada invalida automáticamente la renovación.

Un error en el nombre de tu pasaporte bloqueará la renovación automática.

Esto incluye cambios por uso habitual, motivos personales o profesionales. Aunque el solicitante no tenga antecedentes ni observaciones previas, la renovación del pasaporte queda rechazada de manera automática si el nombre no coincide de forma exacta con el registro oficial.

Qué exige Estados Unidos para autorizar la renovación del pasaporte

Para habilitar la renovación automática, el Gobierno exige documentación legal que respalde el cambio de nombre. Sin estos papeles, el trámite queda bloqueado desde el inicio.

Los documentos aceptados incluyen el certificado de matrimonio, la sentencia de divorcio, una orden judicial de cambio de nombre o un documento oficial equivalente emitido por una autoridad competente. En caso de no contar con esta constancia, el nombre debe regularizarse antes de iniciar cualquier trámite de renovación del pasaporte en Estados Unidos.