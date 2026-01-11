- Hoy:
¿Están "cazando" estadounidenses en Venezuela? Gobierno recomienda a ciudadanos abandonar el país por peligro a paramilitares
Ante estas afirmaciones, las autoridades venezolanas negaron las amenazas hacia ciudadanos estadounidenses como consecuencia de la captura de Nicolás Maduro.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó una alerta desde la Embajada de EE. UU. en Caracas el sábado 10 de enero de 2026, en la que recomendaban a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país debido a informes que paramilitares armados que controlan las carreteras para perseguir a extranjeros de la tierra del tío Sam, pero también de sus países aliados.
PUEDES VER: ADVERTENCIA tras ataque de EE. UU. y captura de Maduro: este PAÍS LATINO restringe ingreso de venezolanos por fuerte razón
EE. UU. insta a sus ciudadanos a dejar Venezuela por amenaza de paramilitares
La mencionada entidad conminó a sus ciudadanos a tomar vuelos fuera del país: "Hay informes de que grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están estableciendo controles de carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben permanecer atentos y tener precaución al viajar por carretera", dijo el Departamento de Estado.
Reportes señalan incidentes donde milicias armadas con fusiles establecieron puestos de control alrededor de Caracas para inspeccionar los vehículos que entran y salen de la capital. Fuentes dentro de Venezuela confirmaron al New York Post que estos colectivos detienen conductores para revisar sus autos y celulares.
Los colectivos son grupos delincuenciales que, presuntamente, son armados pro el gobierno chavista. (Foto: nypost.com)
Gobierno chavista en Venezuela niega amenaza a ciudadanos estadounidenses
Esta afirmación tiene asidero en lo dicho por el sindicato nacional de prensa de Venezuela, quienes relataron que los periodista fueron revisados, sus equipos y aplicaciones de mensajería durante. Por ello, se mantiene el nivel más alto de alerta de viaje para que ciudadanos estadounidenses vuelen para que no sean presa de una "detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y mala infraestructura sanitaria".
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela negó cualquier tipo de peligro para los viajeros de cualquier nacionalidad, asegurando que el Departamento de Estado se basa en afirmaciones inventadas: "Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puestos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y todas las armas de la República están bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del legítimo monopolio de la fuerza y la tranquilidad del pueblo venezolano".
