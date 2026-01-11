No solo en Walmart: brutal ataque a empleado de KFC en EE.UU. tras pelea por salsas

Los episodios de violencia en comercios de Estados Unidos siguen en aumento. Luego de una seguidilla de incidentes registrados en locales de Walmart, ahora el foco se trasladó a un restaurante de KFC, donde un empleado terminó gravemente herido tras una discusión que comenzó por un pedido de comida.

El hecho ocurrió el 27 de diciembre, cuando una queja aparentemente trivial escaló de forma inesperada hasta convertirse en un ataque con arma blanca dentro del establecimiento.

Así se produjo el ataque dentro del restaurante

De acuerdo con información difundida por KSNV, la policía acudió a un local ubicado en Craig Road, en North Las Vegas, tras recibir reportes de una agresión violenta contra un trabajador.

Violencia extrema en comida rápida.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos hombres ingresaron detrás del mostrador. En las imágenes se observa cómo uno de ellos reduce al empleado aplicándole una fuerte presión en el cuello, mientras el otro le asesta múltiples heridas con un arma blanca.

Quiénes son los sospechosos

Las autoridades identificaron a los presuntos atacantes como Gerald Carter (32) y James Carter (48), quienes tendrían vínculo familiar. Ambos fueron interceptados por agentes de la North Las Vegas Police Department cuando intentaban alejarse del restaurante junto a otras personas.

Durante el registro, los oficiales encontraron una navaja plegable de gran tamaño en poder de uno de los sospechosos, la cual habría sido utilizada durante la agresión.

El estado de la víctima

El trabajador herido, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado de urgencia al Centro Médico Universitario (UMC). Su estado de salud se mantiene bajo reserva, mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Cómo se originó el conflicto

Según los testimonios recopilados por los investigadores, la agresión se habría iniciado luego de que Gerald Carter manifestara su descontento por la salsa incluida en su pedido. Testigos indicaron que el hombre salió del local y regresó en varias ocasiones, asegurando que había sido “faltado al respeto” por el personal.

En su primera declaración ante la policía, Carter reconoció haber participado en una pelea física, aunque negó inicialmente haber utilizado el arma blanca, afirmando que el cuchillo permaneció en su bolsillo durante el altercado. Las imágenes de seguridad, sin embargo, son ahora clave para el avance del caso.