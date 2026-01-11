- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
No solo en Walmart: brutal ataque a empleado de KFC en EE.UU. tras pelea por salsas
Un conflicto menor dentro de un local de KFC terminó en un brutal ataque con arma blanca. La víctima fue hospitalizada y hay detenidos.
Los episodios de violencia en comercios de Estados Unidos siguen en aumento. Luego de una seguidilla de incidentes registrados en locales de Walmart, ahora el foco se trasladó a un restaurante de KFC, donde un empleado terminó gravemente herido tras una discusión que comenzó por un pedido de comida.
PUEDES VER: ICE separó a una madre de su hijo enfermo: murió de cáncer mientras ella estaba detenida
El hecho ocurrió el 27 de diciembre, cuando una queja aparentemente trivial escaló de forma inesperada hasta convertirse en un ataque con arma blanca dentro del establecimiento.
Así se produjo el ataque dentro del restaurante
De acuerdo con información difundida por KSNV, la policía acudió a un local ubicado en Craig Road, en North Las Vegas, tras recibir reportes de una agresión violenta contra un trabajador.
Violencia extrema en comida rápida.
Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que dos hombres ingresaron detrás del mostrador. En las imágenes se observa cómo uno de ellos reduce al empleado aplicándole una fuerte presión en el cuello, mientras el otro le asesta múltiples heridas con un arma blanca.
Quiénes son los sospechosos
Las autoridades identificaron a los presuntos atacantes como Gerald Carter (32) y James Carter (48), quienes tendrían vínculo familiar. Ambos fueron interceptados por agentes de la North Las Vegas Police Department cuando intentaban alejarse del restaurante junto a otras personas.
Durante el registro, los oficiales encontraron una navaja plegable de gran tamaño en poder de uno de los sospechosos, la cual habría sido utilizada durante la agresión.
El estado de la víctima
El trabajador herido, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado de urgencia al Centro Médico Universitario (UMC). Su estado de salud se mantiene bajo reserva, mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.
Cómo se originó el conflicto
Según los testimonios recopilados por los investigadores, la agresión se habría iniciado luego de que Gerald Carter manifestara su descontento por la salsa incluida en su pedido. Testigos indicaron que el hombre salió del local y regresó en varias ocasiones, asegurando que había sido “faltado al respeto” por el personal.
En su primera declaración ante la policía, Carter reconoció haber participado en una pelea física, aunque negó inicialmente haber utilizado el arma blanca, afirmando que el cuchillo permaneció en su bolsillo durante el altercado. Las imágenes de seguridad, sin embargo, son ahora clave para el avance del caso.
- 1
PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"
- 2
ALERTA beneficiarios con SNAP: a partir de febrero, en este estado se ELIMINARÁN estos productos de las compras elegibles
- 3
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90