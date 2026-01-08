Un hombre de 35 años, residente de Euclid, Ohio, Estados Unidos, fue privado de su libertad el 27 de diciembre, esto luego de intentar adquirir 10 iPads en una tienda Costco utilizando identificaciones fraudulentas de personas ya fallecidas. La acción delictiva fue descubierta durante el proceso de verificación de los documentos, lo que llevó a la intervención de las autoridades. ¿Qué pasará con él?

Costco: estafador es arrestado tras intentar comprar 10 iPads usando identificaciones de muertos

'cleveland.com' compartió recientemente información sobre el sorpresivo arresto de un hombre de 35 años, originario de Euclid, quien fue detenido el 27 de diciembre por intentar adquirir 10 iPads en Costco con una identificación falsa que pertenecía a un residente de East Liverpool, Ohio, EE. UU.

Peligro en Costco: estafador es arrestado tras intentar comprar 10 iPads usando identificaciones de muertos.

Mediante información del personal de la tienda estadounidense, se conoció que el individuo quiso obtener una membresía en Costco un día antes, utilizando otra identificación que pertenecía a un hombre de Brunswick. No obstante, no se reveló más datos al respecto ni tampoco su identidad oficial.

Durante la revisión de su vehículo, las autoridades locales encontraron seis identificaciones temporales fraudulentas adicionales, todas emitidas en Ohio. Su situación es complicada, pero no se ha confirmado los cargos que enfrentará, además de fraude.

¿Por qué resalta Costco en Estados Unidos?

Bajo este contexto, es importante saber que Costco resalta en Estados Unidos gracias a su innovador modelo de club de precios, que proporciona productos de alta calidad a precios notablemente bajos.

Este enfoque se enfoca en la necesidad de contar con membresías, la venta al por mayor y la popularidad de su marca propia, Kirkland Signature. El éxito de la cadena se atribuye a sus márgenes de ganancia reducidos, una selección restringida de productos y una notable eficiencia en sus operaciones en todo el país.