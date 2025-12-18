- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa Libertadores 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Liga de Quito vs Universidad Católica
ATENCIÓN, compradores de Costco: estos son los artículos que están en REBAJA para ahorrar esta temporada
Costco reduce aún más los precios de alimentos populares, suma nuevos productos Kirkland y expande su presencia en Florida con más sucursales.
Costco, el reconocido minorista mayorista famoso por sus precios bajos y productos a granel, volvió a sorprender a sus clientes al reducir el precio de varios alimentos populares y sumar nuevos artículos en los últimos meses.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes solicitantes de ASILO en EE. UU.: nueva medida agresiva podría deportarlos sin permitirles una audiencia final
La estrategia forma parte del modelo de negocio de la compañía, que prioriza bajar precios cuando detecta oportunidades, incluso en un contexto de inflación y ajustes en el consumo, según confirmó la empresa durante su más reciente informe de ganancias.
Costco baja precios y suma nuevos productos
La cadena, con sede en Washington, logró mantener precios competitivos gracias a la compra al por mayor, una selección limitada de productos y el fortalecimiento de su marca propia, Kirkland Signature, lo que le permite ofrecer calidad a menor costo.
Costco reduce precios de alimentos populares y suma nuevos productos Kirkland.
Entre los productos que bajaron de precio recientemente se encuentran: el pastel de pollo, que pasó de $4,29 a $3,99 por libra; el tocino, de $18,99 a $16,99 por paquete; la crema batida (paquete de tres), de $10,49 a $8,99; y las nueces (bolsa de tres libras), de $14,49 a $12,99, todos bajo la marca Kirkland.
Además, Costco incorporó nuevos artículos: pastel de barra de crème brûlée, cruasanes de arándanos caramelizados, sopa de tomate y albahaca y toallas faciales en seco, ampliando la oferta de su línea Kirkland Signature.
Crecimiento en Florida y récord de membresías
Costco continúa expandiendo su presencia en Florida, con nuevas tiendas abiertas en Stuart y The Villages, y más sucursales en preparación. Actualmente, el estado cuenta con 34 tiendas, de un total de más de 900 a nivel mundial.
En lo financiero, la compañía reportó 66.000 millones de dólares en ventas netas durante el primer trimestre del año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento del 8,2%. Además, los ingresos por membresías aumentaron un 14%, alcanzando 81,4 millones de miembros de pago y una tasa de renovación del 92,2% en Estados Unidos.
- 1
PELIGRO en el baño de un Walmart en Carolina del Sur: mujer lucha contra hombre que intenta agredirla
- 2
EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
- 3
ALERTA en Walmart de East Rome: encuentran a un hombre en posesión de un psicoestimulante
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90