ATENCIÓN, compradores de Costco: estos son los artículos que están en REBAJA para ahorrar esta temporada

Costco, el reconocido minorista mayorista famoso por sus precios bajos y productos a granel, volvió a sorprender a sus clientes al reducir el precio de varios alimentos populares y sumar nuevos artículos en los últimos meses.

La estrategia forma parte del modelo de negocio de la compañía, que prioriza bajar precios cuando detecta oportunidades, incluso en un contexto de inflación y ajustes en el consumo, según confirmó la empresa durante su más reciente informe de ganancias.

Costco baja precios y suma nuevos productos

La cadena, con sede en Washington, logró mantener precios competitivos gracias a la compra al por mayor, una selección limitada de productos y el fortalecimiento de su marca propia, Kirkland Signature, lo que le permite ofrecer calidad a menor costo.

Costco reduce precios de alimentos populares y suma nuevos productos Kirkland.

Entre los productos que bajaron de precio recientemente se encuentran: el pastel de pollo, que pasó de $4,29 a $3,99 por libra; el tocino, de $18,99 a $16,99 por paquete; la crema batida (paquete de tres), de $10,49 a $8,99; y las nueces (bolsa de tres libras), de $14,49 a $12,99, todos bajo la marca Kirkland.

Además, Costco incorporó nuevos artículos: pastel de barra de crème brûlée, cruasanes de arándanos caramelizados, sopa de tomate y albahaca y toallas faciales en seco, ampliando la oferta de su línea Kirkland Signature.

Crecimiento en Florida y récord de membresías

Costco continúa expandiendo su presencia en Florida, con nuevas tiendas abiertas en Stuart y The Villages, y más sucursales en preparación. Actualmente, el estado cuenta con 34 tiendas, de un total de más de 900 a nivel mundial.

En lo financiero, la compañía reportó 66.000 millones de dólares en ventas netas durante el primer trimestre del año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento del 8,2%. Además, los ingresos por membresías aumentaron un 14%, alcanzando 81,4 millones de miembros de pago y una tasa de renovación del 92,2% en Estados Unidos.