MUCHA ATENCIÓN, compradores en EE. UU.: Costco recomienda seguir estos pasos para evitar RETRASOS en envíos navideños

La temporada navideña genera un aumento significativo en las compras en línea, lo que puede provocar retrasos en los envíos de Costco. Para evitar inconvenientes, la compañía recomienda a sus miembros planificar sus pedidos con anticipación y seguir pasos específicos para asegurar la llegada a tiempo de regalos y productos navideños.

Los artículos pequeños, como regalos y productos de uso diario, son los más susceptibles a demoras si se realizan pedidos cerca del 25 de diciembre, mientras que los productos grandes, como muebles, electrodomésticos y colchones, normalmente no presentan problemas logísticos.

Por qué es importante adelantar las compras navideñas

Costco explicó que la alta demanda afecta principalmente a envíos estándar de paquetes pequeños, que concentran la mayor parte de las compras durante diciembre. Aunque la empresa no estableció una fecha límite oficial para pedidos navideños, enfatizó que cuanto antes se haga la compra, mayores son las probabilidades de recibirla a tiempo.

Costco recomienda adelantar compras navideñas para evitar retrasos en entregas.

Adelantar las compras reduce riesgos de contratiempos y garantiza que los regalos, alimentos y artículos de uso diario lleguen antes del 25 de diciembre, evitando preocupaciones de último momento.

Pasos recomendados por Costco para evitar retrasos

Para asegurar la entrega a tiempo, Costco ofrece varias opciones y consejos:

Servicio de "Entrega el mismo día" : Disponible en todo el país para cientos de artículos no comestibles, permite recibir compras en cuestión de horas.

: Disponible en todo el país para cientos de artículos no comestibles, permite recibir compras en cuestión de horas. Registro en UPS My Choice : Permite recibir alertas y seguimiento en tiempo real del envío, ofreciendo actualizaciones ante cualquier eventualidad.

: Permite recibir alertas y seguimiento en tiempo real del envío, ofreciendo actualizaciones ante cualquier eventualidad. Planificación anticipada: Realizar los pedidos con suficiente antelación aumenta las probabilidades de entrega puntual y reduce riesgos de retrasos por alta demanda.

Siguiendo estos pasos, los miembros de Costco pueden evitar contratiempos y asegurarse de que sus compras navideñas lleguen a tiempo.