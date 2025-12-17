0
ATENCIÓN, compradores de Walmart: los mejores dulces navideños por menos de US$10 para decorar tu mesa

Walmart ofrece dulces navideños por menos de US$10 ideales para decorar la mesa, compartir en familia y sumar color al festejo.

Gabriela Zevallos
Dulces navideños de Walmart por menos de $10 para decorar y compartir en Navidad.
Dulces navideños de Walmart por menos de $10 para decorar y compartir en Navidad.
La mesa navideña no solo se destaca por los platos tradicionales o la mantelería especial: los dulces cumplen un rol clave tanto en la decoración como en el ambiente festivo. Colocados en frascos, bowls o recipientes temáticos, aportan color, aroma y un toque cálido que invita a compartir.

En ese contexto, Walmart mantiene activo un catálogo navideño económico, con opciones que cuestan menos de US$10, ideales para decorar sin descuidar el presupuesto y sumar detalles dulces a la celebración.

Dulces económicos para decorar y compartir

Los caramelos y chocolates navideños son versátiles y fáciles de integrar a la mesa. Desde clásicos envueltos en colores festivos hasta figuras temáticas, funcionan como centro de mesa, detalle decorativo o snack para invitados.

Walmart

Dulces navideños de Walmart por menos de $10 para decorar y compartir en Navidad.

Marcas reconocidas como Hershey’s, Reese’s, Skittles, Ghirardelli y Brach’s ofrecen presentaciones especiales de Navidad que combinan diseño, sabor y precios accesibles, pensadas para familias, reuniones grandes o mesas infantiles.

15 opciones de Walmart por menos de US$10

  • Hershey Christmas Surtido 18.9 oz – Chocolates con envoltorios navideños. – $9.94
  • Reese’s Árboles de Mantequilla de Maní 9.6 oz – Árboles rellenos, ideales para mesas temáticas. – $4.97
  • Skittles Bastón de Caramelo 2.6 oz – Colores vivos que aportan contraste. – $2.50
  • Hershey Kisses Navideños 10.1 oz – Chocolates envueltos, fáciles de exhibir. – $4.97
  • Life Savers Gomitas Formas Navideñas 2 oz – Perfectas para mesas infantiles. – $1.24
  • York Chocolate Amargo con Menta 9.6 oz – Chocolate oscuro con envoltorios de copos de nieve. – $4.97
  • Brach’s Peppermint Nougats 11 oz – Caramelos suaves, ideales para frascos decorativos. – $4.32
  • NERDS Frosty Gummy Clusters 3 oz – Gomitas rojas y verdes para centros de mesa. – $2.12
  • Brach’s Palitos de Menta 5 oz – Para chocolate caliente y decoración. – $1.24
  • Push Pop Piruleta Navideña 0.5 oz – Detalle decorativo o regalo. – $2.00
  • Hershey Kisses Grinch 9.5 oz – Edición temática inspirada en el Grinch. – $4.97
  • Rolo Caramelos de Chocolate 10.1 oz – Chocolates festivos para compartir. – $4.97
  • Ghirardelli Snowmen de Corteza de Menta 4 oz – Figuras elegantes para la mesa. – $5.96
  • SweeTARTS Merry Mix 5 oz – Mezcla de sabores fácil de integrar en la decoración. – $1.34
  • Hershey Santas 9 oz – Chocolates con forma de Santa Claus. – $4.97

La variedad permite elegir según el estilo de la mesa: tradicional, infantil, moderna o elegante. Además, muchos productos vienen envueltos individualmente, lo que facilita su uso decorativo y su reparto entre invitados.

