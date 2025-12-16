Alerta, viajeros: estos regalos de Navidad están prohibidos de llevar en el avión; TSA podría confiscarlos

Viajar por Estados Unidos durante Navidad implica aeropuertos llenos, controles más estrictos y un detalle que muchos pasan por alto: qué regalos y alimentos pueden pasar por seguridad. Para evitar demoras, confiscaciones o revisiones incómodas, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recordó una serie de reglas clave que conviene conocer antes de armar la maleta. Empacar sin tener en cuenta estas normas puede significar perder tiempo, regalos o incluso el vuelo.

Regalos navideños: cómo llevarlos sin problemas en el aeropuerto

Uno de los errores más comunes es envolver los obsequios antes de llegar al destino. La TSA aconseja transportar los regalos sin papel ni cinta, ya que cualquier objeto que genere alerta deberá ser inspeccionado. La mejor alternativa es colocarlos en bolsas de regalo, cajas abiertas o con papel de seda, o directamente llevarlos sin envolver y hacerlo una vez llegues. Si el regalo va en el equipaje facturado, el riesgo de revisión es menor.

La TSA endurece revisiones durante la temporada navideña en aeropuertos de EE. UU.

Los dispositivos electrónicos, como consolas o tablets, están permitidos en el equipaje de mano, pero deben colocarse por separado en la bandeja durante el control de seguridad.

Baterías, drones y artículos tecnológicos: lo que sí y lo que no pasa

Las baterías tienen reglas específicas. Las de litio, hasta cierto límite, solo pueden viajar en el equipaje de mano y nunca sueltas en la maleta facturada. Otros tipos de baterías no suelen presentar inconvenientes, aunque siempre es recomendable revisar las normas vigentes. En el caso de los drones, pueden pasar por seguridad, pero cada aerolínea puede tener restricciones propias, por lo que conviene confirmarlo antes del viaje.

Alimentos permitidos y prohibidos en el equipaje de mano

No todos los regalos comestibles pueden pasar el control. La TSA permite alimentos sólidos como galletas, tortas, panes dulces o brownies, incluso en el equipaje de mano. En cambio, productos que puedan derramarse o untarse como mermeladas, jarabes, licores, ponche o salsas deben ir en el equipaje facturado si superan el límite permitido para líquidos. La regla es simple: si puede verterse y excede el volumen autorizado, no pasa seguridad.

Recomendaciones clave para viajar en Navidad sin estrés

Durante las fiestas, la planificación marca la diferencia. Volar en horarios tempranos suele reducir retrasos, y llegar al aeropuerto con más anticipación de lo habitual ayuda a evitar contratiempos. También es recomendable llevar en el equipaje de mano artículos esenciales: snacks, cargadores, documentos, medicamentos y algo de abrigo extra. El clima invernal y el alto tráfico aéreo pueden generar demoras inesperadas.

Consultar el estado del vuelo en la app de la aerolínea y revisar previamente la lista de artículos restringidos de la TSA puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza en plena Navidad.