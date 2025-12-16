POLÉMICA nacional: Jueza de Wisconsin enfrenta juicio por ayudar a un inmigrante a evadir a las autoridades

El proceso judicial contra una jueza de Wisconsin comenzó esta semana con acusaciones que han generado fuerte repercusión política y legal. Durante los alegatos iniciales, la fiscalía sostuvo que la magistrada habría facilitado la huida de un inmigrante cuando agentes federales intentaban detenerlo dentro de un tribunal.

El caso tiene como protagonista a Hannah Dugan, jueza del condado de Milwaukee, quien enfrenta cargos federales por obstrucción a la justicia y encubrimiento. Según la acusación, la magistrada habría tomado una decisión consciente al permitir que el acusado abandonara el edificio por una vía alternativa, aun sabiendo que las autoridades migratorias lo esperaban.

La jueza podría enfrentar hasta seis años de prisión si es hallada culpable

Qué ocurrió dentro del tribunal de Milwaukee

Los hechos se remontan a abril, cuando Eduardo Flores-Ruiz, de 31 años, acudió a una audiencia por un caso penal estatal. De acuerdo con los fiscales, al advertir la presencia de agentes federales, la jueza indicó que estos debían gestionar el arresto con el juez principal, mientras el inmigrante era conducido fuera de la sala por una puerta secundaria que daba a un corredor público.

La fiscalía sostiene que esta maniobra desarticuló el operativo y permitió que el hombre escapara momentáneamente. "No anticipaban que una jueza interfiriera de ese modo", argumentó el fiscal adjunto Keith Alexander ante el jurado.

Uno de los puntos centrales del juicio es el testimonio que indica que la magistrada habría dicho que "asumiría las consecuencias" de su decisión. Para los fiscales, esa afirmación demuestra que actuó de manera deliberada y consciente de las implicancias legales. El juicio, que contará con cerca de veinte testigos, podría extenderse varios días. De ser hallada culpable, Dugan se expone a una pena máxima de seis años de prisión.

La defensa niega cualquier intento de obstrucción

Por su parte, la defensa rechazó las acusaciones y aseguró que la jueza actuó conforme a los protocolos internos del tribunal. El abogado Steven Biskupic afirmó que Dugan solo derivó a los agentes a la autoridad correspondiente y que fueron los propios oficiales quienes decidieron no detener de inmediato a Flores-Ruiz.

El inmigrante fue finalmente arrestado tras una breve persecución fuera del edificio judicial. Meses después, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó su proceso de deportación.

Un caso que desató tensión política

La causa ha adquirido un fuerte tinte político. Sectores demócratas sostienen que el gobierno de Donald Trump busca dar un mensaje intimidatorio al Poder Judicial, mientras que aliados republicanos del expresidente exigen sanciones ejemplares. Antes del inicio del juicio, una jueza federal rechazó desestimar los cargos al considerar que Dugan no cuenta con inmunidad absoluta. En paralelo, la magistrada denunció haber recibido amenazas, mientras funcionarios del gobierno la calificaron públicamente como una “jueza activista”.