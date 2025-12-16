¡Mucha atención! Recientemente, la cadena de restaurantes de comida mexicana, Taco Giro, ha impactado a toda la comunidad al cerrar siete de sus sucursales en Arizona, Estados Unidos, esto como resultado de un operativo realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la propia empresa y la prensa internacional, esta medida se dio luego que las autoridades federales procedieran con la detención de 46 trabajadores, quienes supuestamente se encontraban en el país de Donald Trump de manera irregular. La situación ha generado gran alarma y temor en los extranjeros. ¿Qué podría pasar con los trabajadores que no cuentan con la ciudadanía estadounidense?

Restaurantes de comida mexicana en Arizona cierran tras arresto de 46 empleados inmigrantes

'La Nación' y otros portales web informaron todo lo que está sucediendo en Arizona. Y es que, el impacto de los últimos operativos migratorios del ICE ha traído consecuencias. Ahora, la empresa Taco Giro, ha cerrado varias sucursales tras la redada que se registró hace poco en sus locales, que dejó como saldo 47 detenciones de trabajadores extranjeros indocumentados.

César Rodríguez, el director de operaciones de la cadena, señaló que aproximadamente el 10% de su personal fue arrestado por agentes federales. En una breve conversación con Tucson Sentinel, él resaltó que todos los empleados detenidos desempeñaban funciones en la cocina, lo que llevó a la empresa a suspender, de manera temporal, las actividades en sus diez locales.

Restaurantes de comida mexicana en Arizona cierran tras arresto de 46 empleados inmigrantes.

Hasta el momento, Taco Giro ha podido reabrir tres de sus restaurantes en Tucson, Casa Grande y Sierra Vista, y se espera que dentro de poco se pueda continuar con el resto de las sucursales. No obstante, el temor generado por las detenciones ha contribuido a la reducción de la plantilla, ya que muchos trabajadores decidieron abandonar sus puestos por miedo a ser detenidos próximamente.

Vale mencionar que una de las situaciones más preocupantes se dio en el local del Country Club de Green Valley, donde se registraron seis bajas de empleados, a pesar de que no hubo presencia de agentes federales en el establecimiento.

En relación a los operativos que resultaron en el arresto de 46 trabajadores, Rodríguez explicó que los agentes se presentaron en las viviendas de los empleados y luego ingresaron al restaurante para verificar la documentación. Además, desmintió las acusaciones de tráfico de drogas y de personas, considerando que solo fueron rumores "ridículos".

Esta es la razón por la que Taco Giro contrató a inmigrantes presuntamente ilegales

Según lo que declaró el director de operaciones de Taco Giro, la empresa es un emprendimiento de carácter familiar, lo que ha limitado su capacidad financiera para costear E-Verify, la plataforma implementada durante la administración de Trump, destinada a verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos.