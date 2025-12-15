Inmigrante muerde a un agente de ICE durante su detención en Louisiana: "Usó sus dientes como arma"

Durante un operativo en Tullos, Luisiana, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) resultó herido cuando un inmigrante, en proceso de detención, lo mordió en la mano mientras intentaba escapar. Las autoridades federales presentaron cargos por agresión contra el sospechoso, destacando el riesgo creciente que enfrentan los agentes en este tipo de intervenciones.

Agente de ICE es mordido por un inmigrante durante detención en Louisiana

El incidente ocurrió cuando los agentes intentaban detener a Maximiliano Pérez Pérez. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pérez Pérez resistió activamente el arresto y, en un intento de huir, mordió con fuerza la mano de un agente del ICE, causándole cortes y sangrado.

El DHS calificó la acción como un uso de "los dientes como arma" y confirmó que el sospechoso fue acusado formalmente de agresión a un oficial de la ley.

Los registros migratorios indican que Pérez Pérez ingresó a Estados Unidos sin pasar por un proceso de inspección ni de liberación condicional por parte de las autoridades fronterizas, aunque la fecha exacta de su ingreso aún no ha sido confirmada.

Crecen los ataques a agentes federales de inmigración en Estados Unidos

Las autoridades federales advierten que este tipo de incidentes está aumentando de manera significativa. La subsecretaria Tricia McLaughlin señaló que las agresiones a agentes del DHS han aumentado un 1,150 %, mientras que las amenazas de muerte se han incrementado un 8,000 %.

McLaughlin enfatizó que los agentes de ICE enfrentan riesgos considerables a diario al cumplir con sus funciones, incluidos mordeduras, ataques físicos y atropellos con vehículos, y atribuyó parte del problema a políticas que podrían incentivar la evasión de la ley por parte de migrantes indocumentados.

El DHS continúa investigando el caso y asegura que se adoptarán todas las medidas legales necesarias para garantizar la seguridad de sus agentes y el cumplimiento de la ley en la región.