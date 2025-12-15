- Hoy:
ALERTA inmigrantes con TPS: Trump ELIMINA las protecciones para este país y da 60 días para su salida voluntaria de EE. UU.
A partir de esta fecha, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. podrá arrestar y proceder con la deportación de estos inmigrantes sin estatus válido.
Recientemente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, confirmó la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Etiopía. Vale mencionar que esta sorpresiva decisión se dio debido a que las condiciones en el país africano han mejorado y ya no requieren la protección especial que este estatus en el país americano. ¿Qué pasará con estos ciudadanos?
Trump elimina el TPS para este país y da 60 días para su salida de EE. UU.
Según un comunicado oficial de las autoridades y de la prensa, a partir del 13 de febrero del 2026, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) podrá arrestar y deportar a ciudadanos etíopes que se encuentren en el país sin un estatus migratorio válido. Asimismo, se advierte que muchos podrían enfrentar restricciones permanentes para volver a ingresar al territorio de Trump.
Tras un análisis exhaustivo, la entidad estadounidense señaló que Etiopía ya no representa un riesgo significativo para la seguridad de sus ciudadanos que regresan.
Donald Trump elimina el TPS para este país y da 60 días para su salida de EE. UU.
Por su parte, un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aseguró que las designaciones de Estatus de Protección Temporal son temporales y no están destinadas a facilitar la obtención de residencia permanente. Asimismo, 'El Universo' y otros portales informaron que la decisión se dio debido a que Etiopía "ya no cumple con los requisitos legales".
"Las designaciones al Estatus de Protección Temporal tienen límites de tiempo y nunca se pretendió que fueran un vehículo para obtener la residencia permanente", señlaló el DHS.
¿Qué recomendaron las autoridades tras fin del TPS para los inmigrantes de Etiopía?
Es importante saber que, a partir del 2026, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos etíopes sin otra justificación legal para permanecer en el país americano les otorga un plazo de 60 días para abandonar la nación de manera voluntaria.
Al respecto, las autoridades han sugerido el uso de la aplicación móvil CBP Home, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para facilitar este proceso. La herramienta en mención proporciona un boleto de avión gratuito, un bono de salida de 1.000 dólares y la oportunidad de conservar opciones para futuras solicitudes de inmigración legal.
