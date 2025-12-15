- Hoy:
ALERTA inmigrantes con Trump: a partir de HOY, EE. UU. implementa estos controles con las VISAS H-1B y las redes sociales
Trump sorprendió a los inmigrantes al endurecer la revisión de visas H-1B en EE. UU. y la configuración pública de las redes sociales de los solicitantes.
¡Mucha atención, extranjeros! Estados Unidos se encuentra intensificando, a partir de ahora, la revisión de las cuentas de redes sociales de todos los solicitantes de visas H-1B y H-4. Esta medida, que ya inició hoy, 15 de diciembre e implementada por la administración Trump, tiene como finalidad identificar a aquellos solicitantes que demuestran un compromiso real con el país americano.
Vale resaltar que la intención detrás de este enfoque es asegurar que el importante y esencial documento estadounidense no se considere un derecho garantizado, sino un privilegio que debe ser evaluado cuidadosamente. A continuación, las nuevas restricciones y controles a tomar en cuenta.
EE. UU.: implementan estos controles con las visas H-1B y las redes sociales
Es importante señalar que, según la prensa internacional y el propio Departamento de Estado de EE. UU. ha implementado, desde HOY, una nueva directiva interna y discreta que amplía la revisión obligatoria de la presencia en línea para dos de las visas más solicitadas por ciudadanos: la H-1B, destinada a trabajadores especializados, y la H-4, que corresponde a sus cónyuges e hijos dependientes.
A partir de hoy, confirman más controles con las visas H-1B.
Las visas H-1B permiten a las empresas estadounidenses contratar talento extranjero, facilitando así la incorporación de profesionales altamente calificados al mercado laboral. Vale mencionar que, en una orden emitida el 3 de diciembre, el gobernador estadounidense había señalado su intención de reforzar los requisitos para mejorar la revisión de antecedentes.
Para llevar a cabo este proceso, el departamento estadounidense ya comenzó a capacitar a todos los solicitantes y sus dependientes. Según la entidad, "el Departamento de Estado utiliza toda la información disponible sobre la verificación de visas y los conflictos para identificar a los solicitantes que buscan ingresar a EE. UU. por motivos de seguridad nacional o preocupaciones públicas".
¿Qué país resulta más afectado con esta nueva revisión y drástica medida?
Bajo este contexto, es bueno saber que el país que se ha visto más perjudicado tras la nueva actualización es India. Y es que, el proceso de revisión y verificación de redes se aplicará a todos los solicitantes y dependientes de visas H-1B. Esta nación resalta con la mayor proporción de estas visas, representando más del 70% del total, según datos citados en un informe de HTD.
En tanto, los ciudadanos chinos ocupan el segundo lugar, con un porcentaje que oscila entre el 11% y el 12% de los solicitantes de H-1B. Actualmente, se estima que alrededor de 34.000 trabajadores indios se encuentran en EE. UU. bajo este tipo de visa, la mayoría de los cuales están empleados en los sectores de tecnología y servicios.
