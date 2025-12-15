- Hoy:
MUCHO CUIDADO con la táctica de USCIS para presionan a migrantes para "autoincriminarse" y conseguir la Green Card
Si te encuentras en una situación donde un funcionario de USCIS te presiona para firmar algo que no hiciste, contrata un abogado para evitar complicaciones con ICE.
Como todos saben. la Green Card es el documento legal que permite a cualquier inmigrante trasladarse, vivir y trabajar en el territorio estadounidense, pero recientemente se han reportado casos de personas que son coercionadas por funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a aceptar y firmar estatus o acciones que, simplemente, no cometieron.
Funcionarios de USCIS fuerzan a migrantes a hacer confesiones falsas
M9 News detalla que un solicitante de la Tarjeta Verde, casada con un ciudadano estadounidense que, a su vez, cuenta con la tarjeta STEM OPT y EAD válido tuvo problemas durante su entrevista en las oficinas de USCIS donde uno de los funcionarios al acusó de no tener estatus legal previo.
El funcionario habría afirmado que su visa venció en 2023, así como haber ignorado por completo los documentos I-20 válidos que presentó, pero le aseguró que ello no afectaría su caso ya que es esposa de un ciudadano de los Estados Unidos, pero aquí no acabó todo.
Al rato de esta garantía verbal, el sujeto le mostró un documento que debía firmar, pero el mismo hacía las veces de admitir algo falso, pues el mismo indicaba "anteriormente fuera de estatus", el cual debía marca con un "Sí". acción que hizo sin representación legal, algo que, según los expertos, "constituye una admisión falsa en su registro permanente del USCIS".
La Green Card es el documento que te permitirá vivir, trabajar y trasladarte por los Estados Unidos.
M9 News asegura que abogados de inmigración y Oficiales de Escuelas Designadas están en contra de este tipo de procedimientos de parte de funcionarios de inmigración, al considerar su accionar como una interpretación erradas del estatus legal; sin embargo, recalcan que esta táctica no es nueva, de hecho, de hecho, se enmarca en una serie de pasos para forzar al solicitante a autoincriminarse.
Esto es lo que se recomienda hacer ante la presión de USCIS
Sin embargo, lo que casi la totalidad de solicitantes desconoce es que la admisión falsa podría ser utilizada en su contra por agencias como el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría representar un algo riesgo a mediano como a largo plazo.
Pero, ¿Qué se debe hacer si un solicitante se ve en esta situación que pone a cualquiera entre la espada y la pared? el mencionado portal recomienda contratar un abogado de inmigración de forma inmediata, todo ello para intentar retractarse de la admisión forzada y corregir el expediente antes de que perjudique su caso más de lo que podría imaginar.
