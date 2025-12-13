¡Preocupante situación! Recientemente, Quinnetta Lashara Quinn, una mujer de 38 años y de Gainesville, fue detenida por las autoridades tras ser acusada de rociar con gas pimienta a un trabajador de Walmart USA. Este incidente, según los reportes, se llevó a cabo luego que el empleado intentara evitar que la mujer robara un carrito repleto de productos de la tienda. A continuación, más detalles.

Walmart: arrestan a mujer que robó y puso en peligro la vida de empleado tras rociarle gas pimienta

'alachuachronicle.com' y otros portales compartieron datos importantes sobre un incidente ocurrido en Gainesville, Florida, la noche del 20 de noviembre, la cual llevó a la policía a investigar a una mujer que intentó sustraer mercancía de un Walmart.

Según las declaraciones de un oficial del Departamento de Policía, a las 7:50 p. m., un Oficial de Prevención de Pérdidas (OPP) del establecimiento alertó sobre la situación, señalando que la mujer sospechosa había intentado salir con un carrito lleno de productos sin pagar y que, al ser controlada, utilizó gas pimienta en tres ocasiones contra el OPP, lo que generó un forcejeo por el carrito.

Luego, logró escapar en una camioneta que la esperaba en el exterior, dejando atrás la mercancía. Pese a ello, su plan no salió perfecto, pues el agente tomó una fotografía del vehículo y su matrícula, lo que facilitó la identificación de la sospechosa.

Las grabaciones de seguridad del Walmart revelaron que la mujer había ingresado a la tienda a las 7:26 p. m., seleccionando 16 prendas de ropa y una barra de pan, con un valor total de 185 dólares. A pesar de que intentó salir sin pagar, fue interceptada y la mujer advirtió al hombre: "No te acerques… te voy a rociar", antes de aplicar el gas pimienta.

Si bien, intentó recuperar algunos artículos del carrito, no tuvo éxito, ya que la camioneta se marchó rápidamente, permitiendo que todos los productos fueran recuperados por la tienda. Posteriormente, un detective logró identificar a la mujer como Quinn, basándose en la matrícula del vehículo, imágenes de su rostro y tatuajes, entre otros datos claves.

¿Qué cargos y delitos enfrenta ahora la mujer?

A través de esta información y reportes, se conoció que Quinn enfrenta serias acusaciones que incluyen robo a mano armada, utilizando un arma no de fuego, y posesión de un arma por parte de un delincuente convicto. Asimismo, se le ha presentado una denuncia bajo juramento por robo con agresión, robo de vehículo, agresión y hurto mayor, en relación a un incidente ocurrido el 16 de noviembre.

También tiene antecedentes, pues cuenta con siete condenas por delitos graves, de las cuales dos implican violencia, y 18 por delitos menores, también con dos casos de violencia. Ha cumplido tres sentencias de prisión estatal, siendo liberada por última vez en 2022. Recientemente, en enero de 2024 también se alegó que amenazó a cuatro menores con una pistola eléctrica en una parada de autobús.