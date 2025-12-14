- Hoy:
Ataque armado en la Universidad de Brown desata caos y víctimas fatales
Un ataque armado sacudió el campus de la Universidad de Brown en Rhode Island. El agresor sigue prófugo y las autoridades activaron un amplio operativo de seguridad.
Un violento tiroteo sacudió la tarde del sábado al campus de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos ocho heridos de gravedad. Las autoridades confirmaron que el ataque ocurrió dentro de una instalación académica y obligó a activar protocolos de emergencia en toda la universidad.
Desde la institución informaron que las víctimas fatales fueron confirmadas tras la evacuación del edificio afectado, mientras que los heridos fueron trasladados de urgencia a distintos centros médicos de la ciudad. Aunque su condición es delicada, los hospitales señalaron que permanecen con vida bajo estricta observación.
Sospechoso prófugo y operativo policial en curso
La policía local indicó que el autor del ataque logró huir del campus luego de abrir fuego. Hasta el momento, no se ha logrado ubicar el arma utilizada ni establecer con precisión cómo el sospechoso accedió a la zona universitaria. De acuerdo con declaraciones oficiales, se trataría de un hombre vestido completamente de negro, visto abandonando el lugar poco después del tiroteo.
El alcalde de Providence confirmó que una persona fue inicialmente detenida, pero quedó descartada tras comprobarse que no tenía relación con el ataque. Las fuerzas del orden mantienen un amplio despliegue en los alrededores y continúan revisando cámaras de seguridad y testimonios.
Alerta en el campus y reacción de las autoridades federales
La universidad emitió una alerta interna de tirador activo alrededor de las 5:00 p.m., solicitando a estudiantes y personal que se resguardaran de inmediato y evitaran cualquier desplazamiento. Horas después, las autoridades comenzaron el proceso de identificación de las víctimas.
El presidente Donald Trump confirmó que agentes del FBI fueron enviados a Providence para apoyar la investigación, mientras que el vicepresidente JD Vance expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que sigue de cerca la evolución del caso.
El hecho se suma a una preocupante tendencia: de acuerdo con reportes nacionales, más de 70 tiroteos se han registrado este año en centros educativos en Estados Unidos, reavivando el debate sobre seguridad y control de armas en instituciones académicas.
