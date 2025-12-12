No pierdas tu dinero: cómo obtener el reembolso si Costco reduce el precio de un artículo que ya compraste

Comprar un producto y ver cómo baja de precio pocos días después puede ser frustrante, pero si tu compra fue en Costco, esa preocupación se puede convertir en ahorro real. La cadena estadounidense tiene una política que devuelve la diferencia de precio a sus clientes, un beneficio que muchos desconocen.

Cómo recuperar la diferencia de precio en Costco

Costco permite a sus miembros recibir un reembolso si el precio de un artículo elegible disminuye dentro de los 30 días posteriores a la compra. No siempre es necesario solicitarlo, pero contar con tu recibo o tarjeta de membresía agiliza el proceso.

Solo necesitas tu recibo o tarjeta de membresía para solicitar el reembolso fácilmente.

Un cliente compartió su experiencia en Reddit: compró un televisor LG de 65 pulgadas y días después recibió un correo de Costco notificándole un ajuste de precio, acompañado de una tarjeta de regalo por la diferencia. Durante el Black Friday, el precio volvió a bajar y también recibió otra compensación. Historias como esta se han vuelto virales, revelando que muchos compradores desconocen esta ventaja.

Pasos para obtener la devolución de dinero en Costco

Revisa los precios : Monitorea si el producto comprado baja de precio en los 30 días siguientes a tu compra.

: Monitorea si el producto comprado baja de precio en los 30 días siguientes a tu compra. Conserva tu recibo o membresía : Necesitarás el comprobante al momento de solicitar el ajuste.

: Necesitarás el comprobante al momento de solicitar el ajuste. Acude al mostrador de membresía : Dirígete a cualquier tienda Costco para iniciar el proceso.

: Dirígete a cualquier tienda Costco para iniciar el proceso. Solicita el ajuste de precio: Indica al personal el artículo y el nuevo precio para que se reembolse la diferencia.

Gracias a esta política, los compradores pueden ahorrar sin complicaciones y aprovechar al máximo sus compras en Costco.

Reclamando la diferencia de precio en Costco

Cuando un producto que compraste en Costco baja de precio, la cadena ofrece un procedimiento rápido para recuperar la diferencia. Basta con presentar tu recibo o tarjeta de membresía en el mostrador de devoluciones y explicar el artículo afectado. En minutos, el personal realizará el ajuste y te entregará el reembolso correspondiente, generalmente mediante una tarjeta de tienda o crédito en tu cuenta.

Este beneficio aplica dentro de los 30 días posteriores a la compra y cubre la mayoría de los productos elegibles. Mantener el recibo y verificar los precios regularmente te asegura no perder esta oportunidad, garantizando que siempre pagues el precio más bajo disponible.