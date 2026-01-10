¿Cometió negligencia y violencia? Recientemente, las autoridades de Michigan, Estados Unidos, arrestaron a un hombre por, presuntamente, agredir a su novia embarazada y provocarle una hemorragia cerebral. Se le acusa de llevarla a una tienda Walmart a comprar Tylenol en vez de ayudarla y llevarla a un hospital. ¿Qué se sabe sobre el caso? ¿Irá a prisión?

Walmart: hombre arrestado tras agredir a su novia embarazada y provocarle hemorragia cerebral

'Usmagazine.com' compartió más detalles sobre la detención de un hombre en Michigan. Se conoció que la policía de Bay City decidió responder a una emergencia el 29 de diciembre de 2025, esto luego del ingreso de una mujer de 39 años con hemorragia cerebral y posible fractura de cuello. Estos reportes también fueron expuestos por MLive.

Al momento de su llegada al hospital, se confirmó que la mujer estaba embarazada de cinco meses. Por su parte, el novio de la víctima, quien fue identificado como Dylan Lee Haddix, de 29 años, fue hallado en la sala de espera del centro médico. En su declaración, relató que la mujer se había caído al intentar salir de casa con su hijo pequeño.

Él aseguró que le pidió que regresara, pero ella no pudo evitar la caída, golpeándose la cabeza contra una pared. Asimismo, Haddix mencionó que notó un cambio en el comportamiento de su pareja cuando comenzó a arrastrar las palabras, lo que le hizo sospechar de una posible lesión cerebral.

Según el informe policial, tras la caída, el novio llevó a la mujer a Walmart para comprar Tylenol, aunque ella sugirió que lo mejor era acudir al hospital. En el trayecto de regreso, la mujer sufrió una convulsión, lo que llevó a Haddix a llamar al 911. Al respecto, el personal médico diagnosticó a la mujer con una contusión del tamaño de una pelota de béisbol en la frente, además de moretones en el cuerpo.

Al ser interrogado por la policía sobre las lesiones de su novia, Haddix afirmó no saber cómo se habían producido. La mujer perdió el conocimiento en el hospital y fue trasladada de inmediato al Centro Médico Hurley para recibir atención médica. En sus declaraciones, Haddix reveló que su pareja había experimentado pérdida de memoria desde un accidente de motocicleta en 2014.

Mujer comparte su testimonio y revela maltrato en estado de embarazo

Por su parte, la mujer señaló que Haddix, aparentemente, la había violentado alrededor de unas 10 veces en toda su relación, incluso, en otro incidente de su primer embarazo.

Tras lo expuesto, Haddix fue detenido y puesto a manos de las autoridades. Actualmente, se encuentra en la Cárcel del Condado de Bay y tendrá que pagar una fianza de $50,000. Su próxima audiencia preliminar se llevará a cabo el miércoles 14 de enero.