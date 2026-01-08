Recientemente, el Departamento de Bomberos y Seguridad Humana del Condado de York, en Estados Unidos, confirmó que no se reportaron heridos, esto luego de un incendio que se llevó a cabo en un conducto de basura de un Walmart ubicado en George Washington Memorial Highway.

Este hecho se registró el miércoles 7 de enero por la tarde y las autoridades locales no dudaron en actuar rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Identificaron a una persona sospechosa?

Walmart: no se reportan heridos tras incendio en conducto de basura y evacuación

'wavy.com' y otros medios internacionales, además de las autoridades del Condado de York, informaron que el último miércoles, aproximadamente a la 1 p. m., el personal del departamento de bomberos respondió de manera rápida a un incendio en un Walmart situado en la cuadra 2600 de la autopista George Washington Memorial.

Según reportes, al llegar al lugar, los bomberos encontraron humo y llamas provenientes de un vertedero de basura en la parte trasera del establecimiento. Tras una inspección exhaustiva del interior del edificio, se confirmó que no había humo ni fuego en el interior de la tienda.

Incidente en Walmart: no se reportan heridos tras incendio en conducto de basura y evacuación.

Tras ello, los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio de manera eficiente y llevaron a cabo operaciones de revisión para prevenir cualquier reavivamiento del fuego. Asimismo, se procedió a ventilar la zona afectada para eliminar el humo acumulado.

Cabe precisar que no fue necesaria la evacuación de todo el edificio debido a que el incidente no representó un riesgo para la comunidad. Hasta el momento, se está investigando la causa del incendio y si hubo algún sospechoso en este caso.

Walmart: arrestan a hombre que intentó tener cita con fines sexuales con menor

Por otro lado, un caso preocupante llamó la atención en otra tienda Walmart: la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia reportó la detención inmediata de Mack Samuel French, de 48 años, quien fue arrestado la noche del martes en la tienda Walmart USA, situada en el 4469 de Washington Road.

French enfrenta un cargo por abuso sexual infantil, esto luego de que se revelara que había organizado un encuentro con una menor de 11 años a través de mensajes. Se informó que los agentes de la ley llegaron al establecimiento en compañía de Alex Rosen, líder de Predator Poachers, una organización que se dedica a identificar y detener a personas que intentan explotar sexualmente a niños.

Rosen entregó a las autoridades capturas de pantalla de la conversación mantenida entre French y un "señuelo" que se hacía pasar por la niña.