ALERTA en Walmart de Williston: exempleado enfrenta un cargo de delito grave tipo A por robo
Un exempleado de Walmart en Williston fue detenido por sustraer cerca de 100,000 dólares en seis meses mediante retiros de efectivo con su identificación laboral.
Un hombre de Williston fue arrestado luego de que las autoridades lo vincularan con el robo de una cantidad significativa de dinero mientras trabajaba en un Walmart local, según informó KFYR.
MUCHO CUIDADO en Walmart de Evans: hombre fue arrestado después de intentar reunirse con una niña de 11 años para fines sexuales
Acusan a un exempleado de Walmart en Williston de llevarse casi 100.000 dólares
Mario M. Branch, de 42 años, enfrenta un cargo de delito grave tipo A por robo. La Policía de Williston recibió el aviso después de que el equipo de Walmart Asset Protection denunciara, a finales de octubre, que Branch había admitido haber sustraído efectivo de la tienda durante aproximadamente seis meses, según una declaración jurada citada por KFYR.
Los investigadores detallaron que Branch fue visto, en al menos tres ocasiones, utilizando su identificación de empleado para retirar dinero de un reciclador de efectivo, colocarlo en una bolsa vacía y luego recuperarlo. Estas acciones provocaron la intervención inmediata de la policía local.
Mario M. Branch está acusado de un delito grave de tipo A por robo.
¿Qué sigue en el proceso judicial para el exempleado?
Branch comparecerá el 28 de enero para su audiencia preliminar y la lectura formal de cargos. Además, su juicio por jurado está programado para el 4 de mayo, según KFYR. Hasta el martes por la tarde, Branch no contaba con un abogado asignado para su defensa.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad local, ya que involucra a un empleado de confianza y una cantidad considerable de dinero sustraída del establecimiento.
