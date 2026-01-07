MUCHO CUIDADO en Walmart de Evans: hombre fue arrestado después de intentar reunirse con una niña de 11 años para fines sexuales

Un grave incidente de seguridad ocurrió en Evans, Georgia, cuando un hombre fue detenido por intentar reunirse con una menor de 11 años con fines sexuales en un Walmart de Estados Unidos. Las autoridades locales intervinieron rápidamente tras recibir información clave sobre el sospechoso.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia, los hechos ocurrieron la noche del martes en la tienda Walmart USA ubicada en el 4469 de Washington Road. Mack Samuel French, de 48 años, fue detenido y enfrenta un cargo por abuso sexual infantil, tras descubrirse que había coordinado un encuentro con la menor mediante mensajes.

Los agentes acudieron al lugar acompañados de Alex Rosen, líder de Predator Poachers, una organización dedicada a exponer y detener a individuos que buscan explotar sexualmente a menores. Rosen proporcionó a las autoridades capturas de pantalla de la conversación entre French y el "señuelo" que simulaba ser la menor.

Antecedentes en el registro de delincuentes sexuales de Georgia

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia, French ya figuraba en el registro de delincuentes sexuales de Georgia por un delito ocurrido en 2003, en el condado de Richmond. Este historial refuerza la gravedad del incidente y subraya la importancia de la vigilancia y la prevención en espacios públicos, especialmente aquellos frecuentados por menores.

Las autoridades recuerdan a la comunidad mantenerse alerta y reportar cualquier conducta sospechosa alrededor de los niños en los Walmart de Estados Unidos. Este caso evidencia cómo la cooperación entre organizaciones civiles y fuerzas del orden puede ayudar a prevenir delitos graves.