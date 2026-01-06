¡Mucha atención! Recientemente, la policía de Shelton, Estados Unidos, se encuentra en la búsqueda de la persona responsable de abandonar a dos gatitos en el baño de un establecimiento Walmart. Según los reportes, esta situación se dio el domingo 4 de enero. Se ha instado a la comunidad a colaborar en la identificación del individuo, incluso, se ha brindado una gran recompensa.

Walmart: ofrecen $5,000 de recompensa para ubicar a persona que abandonó a gatitos en baño

'connecticut.news12.com' y otros portales web informaron que, desde hace días, las autoridades locales de Shelton se encuentran en la búsqueda de una persona que dejó a dos gatitos en el baño de un Walmart, alrededor de la 1 p. m. sin importarle el destino de los mininos.

Mediante los datos de la prensa, se confirmó que los oficiales, en colaboración con el Control de Animales de Shelton, se hicieron cargo de los felinos, quienes se encuentran a salvo.

En un esfuerzo por esclarecer el caso, los defensores de los derechos de los animales del ejército de Desmond han ofrecido una recompensa de 5.000 dólares por información que lleve a un arresto. Bajo este contexto, se solicita a cualquier persona que posea datos relevantes que se comunique con el Control de Animales al número 203-924-2501.

¿Por qué resalta Walmart en Estados Unidos?

Por otro lado, es bueno resaltar que la cadena de supermercados Walmart es una de las más populares en EE. UU. debido a que se distingue por sus atractivas ofertas y la gran afluencia de clientes que recibe a diario.

Además, la calidad de sus productos no pasa desapercibida. En tanto, su excelente enfoque en negociación con proveedores y su apuesta por la escalada lo ha ido convirtiendo en un fenómeno de crecimiento desde las décadas de los 80 y 90.