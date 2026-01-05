ALERTA en Walmart de Bradford: empleado de prevención fue rociado en la cara con SUSTANCIA DESCONOCIDA durante robo
Dos hombres agredieron a un empleado de seguridad con una sustancia desconocida y huyeron de un Walmart en Bradford; la policía solicita testigos.
Un incidente violento ocurrió la noche del domingo en el Walmart de Bradford, cuando un empleado de prevención de pérdidas fue atacado con una sustancia desconocida mientras intentaba detener a dos sospechosos que presuntamente abandonaron la tienda sin pagar.
De acuerdo con el Servicio de Policía de South Simcoe, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:20 p.m., cuando los sospechosos ingresaron a la tienda, seleccionaron mercancía en un carrito de compras y luego forzaron las puertas de seguridad del área de cajas para salir sin pagar.
Empleado de prevención resulta rociado en el rostro con sustancia desconocida durante robo en Walmart de Bradford
Según el Servicio de Policía de South Simcoe, al confrontar a los dos hombres, el empleado fue rociado en el rostro con una sustancia desconocida. Los sospechosos huyeron en dirección desconocida, y el trabajador recibió atención médica en el lugar por lesiones leves. La policía continúa investigando el incidente.
Imagen de los sospechosos, cortesía de la Policía de South Simcoe
Descripción de los sospechosos
El Servicio de Policía de South Simcoe ofreció la siguiente descripción de los sospechosos:
- Sospechoso 1: Hombre blanco, de entre 30 y 39 años, con cabello castaño, cejas pobladas y barba ligera. Vestía una sudadera gris con capucha de los Toronto Raptors, pantalones deportivos grises de Roots y zapatillas blancas Adidas con tres rayas negras.
- Sospechoso 2: Hombre blanco, de entre 30 y 35 años, con cabello castaño claro. Vestía una chaqueta de invierno acolchada, blanca y oscura, gorra de béisbol blanca de los Toronto Blue Jays con visera negra, camiseta blanca, pantalones negros y zapatos blancos.
Cualquier persona que tenga información sobre este caso, o que haya estado cerca del Walmart ubicado en el 545 de Holland Street West el 4 de enero de 2026 entre las 9:00 p.m. y las 9:30 p.m., especialmente si dispone de imágenes de cámaras de tablero, debe comunicarse con la Oficina de Investigación Criminal de South Simcoe al 905-775-3311, extensión 1461, o por correo electrónico.
