¡Golpe a la delincuencia! Reicentemente, la Oficina del Sheriff del Condado de Caroll, Maryland, Estados Unidos, compartió un reporte que preocupó a los clientes y trabajadores de la tienda Walmart de Syskeville: el arresto de cuatro adultos vinculados a un robo ocurrido el fin de semana. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el incidente para esclarecer los hechos y los delitos.

Walmart de Sykesville: arrestan a hombres y mujeres involucrados en reciente robo de mercancía

'Foxbaltimore', otros portales y las autoridades locales de Maryland señalaron que el domingo 14 de diciembre, a las 11:07 a. m., los agentes policiales locales respondieron a un llamado en el Walmart Supercenter de Ridge Road, EE. UU., donde se llevaba a cabo un hurto en pleno curso.

Walmart de Sykesville: detienen a hombres y mujeres involucrados en reciente robo de mercancía.

Según la información compartida, los sospechosos habían salido de la tienda americana empujando carritos con mercancía sin pagar y se habían dado a la fuga en un Chevrolet Impala blanco, dirigiéndose hacia el este por la Ruta 26.

Los cuatro individuos, que fueron identificados como los principales sospechosos en este caso de robo y posesión de sustancias controladas son, Milo Darren Barry-Parhjam, de 35 años, y Regina Elizabeth Musa, de 50 años, ambos residentes de Baltimore; Kenneth James Parham, de 36 años, originario de Halethorpe; y Lauren Kimberly Thomas, de 43 años, procedente de Friendship.

Walmart de Sykesville: detienen a hombres y mujeres involucrados en reciente robo de mercancía.

Asimismo, se debe resaltar que, con el apoyo de la Policía Estatal de Maryland, los agentes realizaron un operativo en la zona y lograron localizar el vehículo en la cuadra 6100 de Monroe Avenue. Con ello, se confirmó el arresto de los cuatro ocupantes del automóvil por el delito de robo.

Durante la exitosa intervención, se recuperó la mercancía sustraída, así como varios dispositivos de vidrio para fumar y recipientes que contenían presuntos residuos de Sustancias Peligrosas Controladas (SPC).

¿Qué cargos enfrentarán y deberán pagar fianza millonaria?

Tras revelarse este preocupante caso, se ha señalado que los cuatro involucrados enfrentan cargos por robo, posesión de sustancias controladas (excluyendo cannabis) y tenencia de parafernalia relacionada con estas sustancias.

Asimismo, se reveló que Parham y Thomas tendrán su libertad bajo fianza. Por su parte, Musa ya fue puesto libertad bajo fianza personal sin garantía, mientras Barry-Parhjam sigue detenido sin ninguna posibilidad de fianza, por el momento, tal como informa el sistema judicial del condado en línea.