PELIGRO en estacionamiento de Walmart: reportan SANCION para conductor que atropelló a un peatón en cruce peatonal

Un accidente en el estacionamiento de Walmart USA en Thomaston ha generado preocupación por la seguridad de los cruces peatonales. La semana pasada, un peatón resultó herido tras ser atropellado mientras cruzaba, lo que derivó en sanciones para el conductor involucrado.

Peter B. Smyth, de 82 años, fue citado por no ceder el paso a un peatón.

Atropello en estacionamiento de Walmart en EE. UU. deja a peatón herido

Según informó Midcoast Villager, el incidente ocurrió en un Walmart de Estados Unidos alrededor de las 12:20 p.m. del 9 de diciembre. Peter B. Smyth, un conductor de 82 años residente de Rockland, estaba al volante de un todoterreno Toyota 2021 cuando giraba a la izquierda en un cruce peatonal del estacionamiento.

Durante la maniobra, atropelló a Joy Skarka, de 51 años y originaria de South Thomaston. Smyth declaró que el sol le dificultaba la visión y que no se percató de la presencia de Skarka hasta que ya era demasiado tarde.

Tras el impacto, Skarka fue trasladada de inmediato al hospital MaineHealth Pen Bay, en Rockport, para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Según Midcoast Villager, afortunadamente se encuentra estable, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Conductor recibe citación por no respetar el cruce peatonal

El conductor, Peter B. Smyth, recibió una citación por no prestar la debida atención a un peatón en un cruce peatonal, según confirmó Midcoast Villager. Este tipo de incidentes en Walmart, EE. UU., pone de manifiesto la importancia de extremar precauciones al transitar por los estacionamientos, donde peatones y vehículos comparten constantemente el espacio.

Las autoridades locales instan a los conductores a reducir la velocidad y prestar atención a las señales de tránsito, especialmente en zonas concurridas, como los estacionamientos de supermercados. La comunidad espera que casos como este fomenten una mayor conciencia sobre la seguridad vial y la protección de los peatones.