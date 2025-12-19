¡Mucha atención! Con la llegada del 2026, han surgido diversas expectativas en torno a posibles transformaciones económicas y políticas que podrían preocupar a los extranjeros. Y es que, el impacto que las nuevas legislaciones sí podrían tener repercusión en la vida cotidiana de los residentes de los barrios latinos en Nueva York y Nueva Jersey, abarcando áreas como el Bronx, Queens, Newark, Elizabeth y Paterson.

Se anunció nuevas leyes para el 2026 y que tendrán impacto en Nueva York y Nueva Jersey

Según información de la prensa, los estados de EE. UU., como las mencionadas líneas arriba, experimentarán cambios legislativos que tendrán un efecto inmediato sobre millones de trabajadores hispanos, incluyendo a conductores de Uber y Lyft, repartidores de aplicaciones, pequeños comerciantes con bodegas o food trucks, así como familias inmigrantes que transitan diariamente entre ambos territorios.

Para el año 2026, se implementará un conjunto de leyes en estos estados que tiene como finalidad fortalecer los derechos laborales, aumentar la transparencia en el sector de reparto a domicilio y establecer normas más estrictas de seguridad vial. Estas regulaciones son fundamentales para quienes pasan largas horas al volante, ya sea en la I-95, la Turnpike o al cruzar puentes hacia Manhattan.

Pese a que las medidas son diversas, tienen un objetivo en común: adaptar el sistema a una realidad económica y social en constante evolución para la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente en el corredor que abarca desde Washington Heights y Jackson Heights hasta las ciudades con alta población hispana en Nueva Jersey.

Estas son las leyes 2026 para estos estados en EE. UU.

A continuación, te revelamos las nuevas leyes en Nueva York para 2026:

Aumento del salario mínimo en todo el estado: a partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en Nueva York experimentará un incremento de 50 centavos por hora, estableciendo un nuevo estándar de US$17 en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, mientras que en el norte del estado se fijará en US$16.

Fin de sanciones penales para los vendedores ambulantes: desde el 9 de marzo de 2026, los vendedores ambulantes que operen sin licencia dejarán de enfrentar cargos penales por delitos menores, siendo reemplazados por multas y sanciones civiles.

En un esfuerzo por mejorar la transparencia en el sector de entregas, desde el 26 de enero, las empresas de reparto estarán obligadas a realizar los pagos a sus repartidores dentro de los siete días posteriores al cierre del período de pago.

Asimismo, las aplicaciones de entrega de alimentos deberán implementar una opción de propina antes o durante el proceso de pedido, con un mínimo del 10% del total de la compra.

Por otro lado, la Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad, que entrará en vigor el 22 de febrero, también exigirá a los empleadores otorgar 32 horas de licencia no remunerada al año, permitiendo a los empleados utilizar este tiempo de inmediato. Esta medida es especialmente relevante para trabajadores de sectores con alta presencia latina, como restaurantes y bodegas, entre otras leyes.