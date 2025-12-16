0

ALERTA en Walmart de Biloxi: reportan ARRESTO inmediato de mujer que fue acusada de colocar hojas de afeitar en panes de tienda

Las autoridades de Biloxi informaron que una mujer de Texas ha sido arrestada y acusada de haber colocado hojas de afeitar en productos de panadería en Walmart.

Melanni Miranda
Walmart de Biloxi: arrestan a mujer que fue acusada de colocar hojas de afeitar en panes.
Walmart de Biloxi: arrestan a mujer que fue acusada de colocar hojas de afeitar en panes.
¡Nueva actualización del caso! Recientemente, el Departamento de Policía de Biloxi, en Estados Unidos, ha decidido arrestar a una mujer sospechosa de haber insertado navajas de afeitar en diversos productos de panadería en dos sucursales de Walmart.

Según los reportes de las autoridades locales, este caso sigue en investigación y ha generado preocupación entre los consumidores, llevando a cabo a un aumento en las medidas de seguridad en las tiendas afectadas. ¿Cuál es la situación que ahora enfrenta la mujer detenida en el estado?

Walmart de Biloxi: arrestan a mujer que fue acusada de colocar hojas de afeitar en panes

'Wlox' y otros portales web compartieron la última actualización de este hecho que viene generando preocupación en Biloxi, Mississippi, EE. UU. Se informó que hoy, martes 16 de diciembre, las autoridades confirmaron la detención de Camille Benson, de 33 años, esto luego de recibir un aviso que la ubicó en la cuadra 1000 de la calle Division.

El Departamento de Policía de Biloxi se encargó de publicar imágenes de vigilancia de Benson, identificándola como la persona de interés en este caso. Con el paso de las horas, se procedió a su arresto y, ahora, ella enfrenta cargos por intento de mutilación y actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Harrison, con una fianza fijada en US$100,000.

En medio de todo ello, las autoridades no han dudado a instar a quienes posean información adicional sobre ella y sus delitos a comunicarse con la División de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Biloxi al 228-435-6112 o al Despacho del Departamento al 228-392-0641.

¿Por qué este caso ha ocasionado alarma en Biloxi?

Este caso sumó gran relevancia tras el hallazgo de hojas de afeitar incrustadas en un pan de nueces y banana, así como en varias hogazas de pan en dos tiendas Walmart de Biloxi: The Superstore en CT Switzer Sr Drive y Neighborhood Market en Pass Road.

Incluso, el día lunes 15 de diciembre, varios clientes se quejaron contra Walmart tras descubrir navajas de afeitar en los productos que adquirieron en el Superstore. En tanto, no se han reportado heridos tras el incidente.

