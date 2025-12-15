¡Gran dato para los clientes! Recientemente, Walmart ha decidido ampliar el plazo para llevar a cabo pedidos de entrega exprés. Con ello, se brindaría una gran solución para aquellos consumidores que dejan sus adquisiciones para última hora. Además, la medida busca facilitar el acceso a productos esenciales y mejorar la experiencia de compra, especialmente en épocas de alta demanda. ¿Cuál es el nuevo horario?

Walmart anuncia cambio de horario en la Nochebuena para las compras previo al cierre

'The Sun' y otros medios internacionales informaron que, a partir de este 2025, los clientes de Walmart podrán realizar sus pedidos hasta las 5 p. m. del 24 de diciembre, una hora más tarde que en los años anteriores.

Walmart confirma cambio de horario en la Nochebuena para las compras previo al cierre.

Para todos los que opten por la entrega exprés, los pedidos realizados hasta esa misma hora se entregarán en solo una hora. En cuanto al envío estándar, los pedidos deben realizarse antes de las 12:30 horas del 23 de diciembre para asegurar su llegada el día de Navidad.

Vale resaltar que la empresa estadounidense, para este año, ha sorprendido a los clientes al ofrecer la opción de recogida y entrega el mismo día, con pedidos disponibles hasta el mediodía del 24 de diciembre.

"Cada vez más personas utilizan el envío exprés para recibir sus artículos más rápido, y diciembre es cuando realmente destaca", señaló el director de comercio electrónico de Walmart, David Guggina, sobre la entrega exprés, una de las modalidades más usadas en estos últimos días.

Más detalles sobre el horario del 24 y 25 de diciembre

Es importante saber que las tiendas Walmart empezarán sus operaciones a las 6 a. m. el 24 de diciembre, ofreciendo a los clientes un total de 12 horas para adquirir regalos de última hora o abastecerse de víveres para la cena navideña, cerrando sus puertas a la medianoche.

Cabe resaltar que todas las sucursales permanecerán cerradas el 25 de diciembre. El minorista, que cuenta con 4.606 establecimientos en Estados Unidos, solo cierra en Navidad y Acción de Gracias, destacándose como uno de los pocos comercios que extienden su horario durante la temporada festiva. Las tiendas retomarán a su atención y horario habitual el 26 de diciembre.