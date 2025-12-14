- Hoy:
Walmart de Hartford en peligro: mujer de 24 años cae robando cientos de dólares mientras se realizaba evento policial
La mujer ingresó al Walmart de Hartford solo un par de días después de robar muchos artículos. Los empleados la reconocieron ni bien cruzó la puerta de la tienda.
Sophia Malak, de 24 años, fue arrestada mientras robaba cientos de dólares de una tienda de Walmart de Hartford, Wisconsin (Estados Unidos). La mujer fue capturada mientras en el establecimiento se llevaba a cabo la campaña "Shop With A Cop", contando con presencia policial al momento que se realizó el robo.
Mujer de 24 años arrestada en Walmart en medio de un evento policial
De acuerdo a WITI, Malak fue arrestada luego de ingresar al Walmart cuando tenía lugar este evento que congrega a varios efectivos policiales de la comunidad. En este caso específico, todo sucedió el pasado 6 de diciembre, el cual se realizaba con normalidad y alegría, al punto que la "energía navideña podría hacer sonreír incluso al Grinch".
Pero, todo cambió cuando la protagonista de esta nota ingresó a la tienda, la misma que había cometido un delito grave hace unos días atrás que, de acuerdo a WITI, habría robado más de US$600 dólares en mercancías de dicho Walmart: " Desafortunadamente para ella, entró directamente a Walmart en la única época del año en que la tienda es, básicamente, una estación de policía satélite".
La mujer tenía juguetes robados en su auto cuando la policía la arrestó. (Foto: News 4 San Antonio)
Al verla, los empleados la reconocieron al instante y pensaron que se trataba de una broma por el desparpajo para volver al establecimiento luego de su fechoría con tan pocos días de haber ocurrido. Cuando su arresto, su carrito tenía productos que sumaban 253 dólares, aduciendo que solo "intentaba comprar regalos para sus hijos", pero al ser acorralada confesó su robo anterior y que pensaba hacerlo nuevamente, pero al ver a tanto policías, desistió de su idea.
La fiscalía informó que, al revisar su auto, las autoridades descubrieron juguetes robados sumaban un valor de US$900 dólares, por lo que en la actualidad será juzgada con cargos de hurto en comercio minorista.
