PELIGRO en Navidad para inmigrantes: EE. UU. desplegará agentes ICE por fiestas para ARRESTAR a los que salgan rumbo a México
Trump contempla intensificar operativos e inspecciones migratorias en diversos puntos de salida hacia México. ¿Cómo podría afectar esta medida a los ilegales?
¡Aviso importante para los extranjeros ilegales! Recientemente, el gobierno de Estados Unidos, tiene pensado desplegar un grupo de agentes migratorios a la frontera sur con el objetivo de interceptar a aquellos inmigrantes sin estatus legal que busquen salir del país americano hacia México de forma voluntaria durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. ¿Qué debes tomar en cuenta?
Desplegarán agentes ICE para arrestar a ilegales que salgan rumbo a México por Navidad
El Imparcial, The Huffington Post y otros medios informaron que el presidente Donald Trump llevará a cabo dentro de poco un operativo que incluirá inspecciones migratorias en diversos puntos de salida hacia México por las fiestas navideñas y el Año Nuevo.
Desplegarán agentes ICE para arrestar a ilegales que salgan rumbo a México por Navidad.
Cabe mencionar que estas revisiones estarán a cargo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y personal de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP). Asimismo, se conoció que las próximas inspecciones se realizarían incluso en autobuses comerciales, todo ello para dar con los inmigrantes con estatus "irregular".
Vale añadir que esta información sorpresiva proviene de un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el cual no ha sido divulgado públicamente. Según el documento mencionado, las personas sin antecedentes criminales serán identificadas de manera diferente, mientras que aquellos con antecedentes enfrentarán un proceso distinto.
¿Qué pasará con los que tienen antecedentes criminales?
Bajo este contexto, también se debe resaltar que, en el caso de los extranjeros que cuentan con antecedentes, el memorando señala que estas personas "serán procesadas según sus casos migratorios actuales".
Con ello, se ha revelado que serán detenidas y canalizadas a un procedimiento formal de deportación. No obstante, no se conoce más sobre esta operación de la actual administración de Trump.
