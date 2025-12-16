- Hoy:
ALERTA inmigrantes con ICE: reportan sentencia de 20 años de prisión para hombre mexicano que agredió y estranguló a agente
Según documentos judiciales, Diego Barrón-Esquivel, quien fue descrito como un ciudadano mexicano, habría atacado e intimidado con su fuerza a agente de ICE.
Recientemente, un joven de 23 años fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima, esto luego de ser hallado culpable de agredir y estrangular intencionalmente a un oficial de deportación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba en servicio en Wichita, EE. UU. Esta actualización de su situación fue difundida por la Fiscalía del Distrito de Kansas.
PUEDES VER: EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: última medida del USCIS NO SE APLICA con carácter retroactivo
Sentencia de 20 años de prisión para hombre mexicano que agredió y estranguló a agente ICE
El fiscal federal Ryan Kriegshauser se pronunció sobre el caso y resaltó que violencia contra las fuerzas del orden es inaceptable y que siempre será abordada con firmeza. Se conoció que el hombre, que fue mencionado como un inmigrante mexicano, recibió la mayor condena en EE. UU. tras atentar contra un agente de ICE.
En los documentos judiciales, se informó que Diego Barrón-Esquivel recibió acusaciones graves por agredir a un agente del ICE el 28 de febrero en un altercado, lo que resultó en lesiones para el oficial. "Agredió, resistió, se opuso, impidió, intimidó e interfirió intencional y por la fuerza", se manifiesta en el comunicado.
Sentencia de 20 años de prisión para hombre mexicano que agredió y estranguló a agente ICE.
Tras el incidente, Barrón-Esquivel fue detenido el 21 de marzo y, en septiembre, se declaró culpable de agredir violentamente a un agente federal. En su solicitud de remisión, él expresó su disposición a aceptar cualquier castigo que el Tribunal considere adecuado, destacando su declaración de culpabilidad como un factor esencial.
No obstante, el 4 de diciembre, un juez impuso la pena máxima de 20 años de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada.
¿Qué podría pasar con el mexicano tras dura sentencia por ataque a agente ICE?
En este contexto, se informó que los documentos judiciales también señalan que, tras cumplir su sentencia, Barron-Esquivel será "liberado bajo la custodia de un funcionario de inmigración debidamente autorizado para procedimientos de deportación conforme a las leyes migratorias".
En caso de ser expulsado, su permanencia fuera de Estados Unidos será indefinida, a menos que obtenga la autorización legal para reingresar. Y si se le permite regresar al país americano, el acusado tendrá que presentarse en la oficina de libertad condicional más cercana en un plazo de 72 horas, según lo estipulado en los registros judiciales.
