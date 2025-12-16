¡Mucha atención, extranjeros! El Programa de Exención de Visado (VWP) hace posible que los ciudadanos de países que cumplen con ciertos requisitos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puedan ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de contar con una visa convencional.

Recientemente, se dejó entrever que esta lista se expandirá con la inclusión de un nuevo país de América Latina, lo que facilitará aún más los viajes hacia el territorio estadounidense. ¿Qué naciones latinas podrán entrar a la tierra de Donald Trump sin ningún inconveniente y desde cuándo?

Este es el país latino que se uniría a Chile y que podría ingresar a EE. UU. sin visa

Previo a conocer las últimas actualizaciones, es bueno saber que, para acceder al beneficio del Programa de Exención de Visa (VWP), se debe completar de manera exitosa el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), lo cual se ha convertido en un requisito determinante a la hora de confirmarse la elegibilidad del solicitante.

Conoce el país latino que, al igual que Chile, podría ingresar a EE. UU. sin visa próximamente.

Actualmente, Chile es el único país LATINO que participa en esta iniciativa. No obstante, se anticipa que Uruguay podría ser el siguiente en unirse, esto luego de un informe del 2024 que no pasó desapercibido en la Embajada de Estados Unidos.

En aquel momento, Uruguay obtuvo una tasa de rechazo de visas del 2,63%, cumpliendo de aquella manera con uno de los criterios técnicos esenciales para su inclusión en el VWP.

Ante esta posibilidad, la comunidad uruguaya ha expresado su intención de iniciar el proceso formal para integrarse al programa en 2025, pero hasta ahora, Washington no dio una confirmación oficial ni ha establecido una fecha específica para la incorporación de Uruguay al VWP.

¿Qué debe pasar que Uruguay pueda ingresar a EE. UU. sin necesidad de visa?

Es importante saber que, para poder ser aceptado en EE. UU. sin visa, se debe cumplir con ciertas excenciones y pertenecer al programa VWP: