ALERTA inmigrantes con VWP: este es el país LATINO que se uniría a Chile y que podría ingresar a EE. UU. SIN VISA
Es importante saber que, para que un país forme parte del programa de exención de visas de EE. UU., se debe cumplir con ciertos criterios. ¿Cuál se suma?
¡Mucha atención, extranjeros! El Programa de Exención de Visado (VWP) hace posible que los ciudadanos de países que cumplen con ciertos requisitos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puedan ingresar a Estados Unidos sin la necesidad de contar con una visa convencional.
Recientemente, se dejó entrever que esta lista se expandirá con la inclusión de un nuevo país de América Latina, lo que facilitará aún más los viajes hacia el territorio estadounidense. ¿Qué naciones latinas podrán entrar a la tierra de Donald Trump sin ningún inconveniente y desde cuándo?
Este es el país latino que se uniría a Chile y que podría ingresar a EE. UU. sin visa
Previo a conocer las últimas actualizaciones, es bueno saber que, para acceder al beneficio del Programa de Exención de Visa (VWP), se debe completar de manera exitosa el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), lo cual se ha convertido en un requisito determinante a la hora de confirmarse la elegibilidad del solicitante.
Conoce el país latino que, al igual que Chile, podría ingresar a EE. UU. sin visa próximamente.
Actualmente, Chile es el único país LATINO que participa en esta iniciativa. No obstante, se anticipa que Uruguay podría ser el siguiente en unirse, esto luego de un informe del 2024 que no pasó desapercibido en la Embajada de Estados Unidos.
En aquel momento, Uruguay obtuvo una tasa de rechazo de visas del 2,63%, cumpliendo de aquella manera con uno de los criterios técnicos esenciales para su inclusión en el VWP.
Ante esta posibilidad, la comunidad uruguaya ha expresado su intención de iniciar el proceso formal para integrarse al programa en 2025, pero hasta ahora, Washington no dio una confirmación oficial ni ha establecido una fecha específica para la incorporación de Uruguay al VWP.
¿Qué debe pasar que Uruguay pueda ingresar a EE. UU. sin necesidad de visa?
Es importante saber que, para poder ser aceptado en EE. UU. sin visa, se debe cumplir con ciertas excenciones y pertenecer al programa VWP:
- La tasa de rechazo en solicitudes de visa de turismo o negocios se mantiene en niveles óptimos, con un porcentaje inferior al 3%. Este indicador es fundamental para fomentar la confianza en el sistema migratorio.
- Se deben implementar controles migratorios seguros a través de la adopción de tecnologías avanzadas y procedimientos de vigilancia fronteriza que cumplen con los estándares establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
- La colaboración en temas de seguridad es otro aspecto fundamental, evidenciando un compromiso activo con la cooperación internacional en el control de fronteras.
- Para ser parte del programa, también se debe contar con la aprobación oficial del Departamento de Estado y del DHS, lo que garantiza la integridad del proceso.
