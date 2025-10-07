0
Estados Unidos lanza programa que te permitirá ingresar SIN VISA: conoce AQUÍ si calificas

Viajar a EE. UU. sin visa ahora es posible gracias al Programa de Exención de Visa (VWP). Conoce los requisitos y países que aplican.

Dara Rojas
Viajar a EE. UU. sin visa ahora es posible con este programa
Composición: Líbero/ Dara Rojas
Para miles de personas que sueñan con conocer, estudiar o hacer negocios en Estados Unidos, el proceso de conseguir una visa puede ser un verdadero obstáculo. Pero existe una alternativa oficial y completamente legal que elimina esa barrera: el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés).

Este mecanismo permite a ciudadanos de determinados países ingresar a EE. UU. por hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que cuenten con una autorización electrónica (ESTA). Es una iniciativa que busca agilizar los viajes internacionales y fortalecer los lazos entre Estados Unidos y sus países aliados.

¿Cómo funciona el Programa de Exención de Visa?

Los visitantes pueden viajar por motivos de turismo, negocios o visitas familiares, pero con algunas condiciones claras:

  • No se permite trabajar ni estudiar durante la estadía.
  • El viaje no puede exceder los 90 días.
  • No es posible extender el permiso ni cambiar de estatus migratorio dentro del país.

Para acceder, el solicitante debe contar con un pasaporte electrónico con chip, completar el formulario ESTA en línea y pagar las tarifas correspondientes: $4 para el procesamiento y $17 adicionales si la autorización es aprobada.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El listado de países elegibles está disponible en la página oficial del Departamento de Estado de EE. UU., dentro de la sección "Visa Waiver Program". Allí se actualiza periódicamente la lista de nacionalidades incluidas, con base en acuerdos bilaterales.

Esta modalidad no reemplaza las visas tradicionales, pero sí representa una vía rápida, segura y digital para quienes cumplen los requisitos. Una opción cada vez más popular entre viajeros frecuentes que buscan evitar los largos trámites consulares.

