- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
¿Buscas quedarte en Estados Unidos? Estas visas de empleo te acercan a la Green Card
El USCIS ofrece distintas visas laborales que pueden llevarte a la residencia permanente. Conoce los tipos y requisitos clave.
Obtener la Green Card (tarjeta de residencia permanente) no solo te permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sino también acceder a derechos similares a los de un ciudadano estadounidense. Entre las distintas vías de elegibilidad que reconoce el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una de las más solicitadas es la vía laboral, a través de las visas de empleo.
PUEDES VER: Estados Unidos ELIMINA obligación de colaborar con ICE para víctimas: así cambia su protección legal
Las principales visas de empleo que conducen a la residencia
Las categorías de visas de empleo se agrupan bajo las siglas EB (Employment-Based) y se dividen en cinco tipos:
- EB-1: Para personas con habilidades extraordinarias en ciencia, arte, educación, negocios o deporte.
- EB-2: Dirigida a profesionales con títulos avanzados o capacidades excepcionales. En algunos casos, no requiere oferta laboral.
- EB-3: Para trabajadores calificados, profesionales o empleados no especializados.
- EB-4: Para inmigrantes especiales, como religiosos o empleados de organizaciones internacionales.
- EB-5: Para inversionistas que generan empleo en el país.
Cada categoría tiene sus propios requisitos y procesos, pero todas pueden llevar al solicitante a obtener la residencia permanente en EE. UU.
Documentos y formularios esenciales
El trámite ante el USCIS varía según el tipo de visa. En general, se utilizan los siguientes formularios:
- I-140: Petición de trabajador inmigrante.
- I-129: Petición de trabajador no inmigrante.
- DS-160: Para solicitudes desde el extranjero.
En la mayoría de los casos, el empleador estadounidense debe presentar una oferta de trabajo formal y una certificación laboral que demuestre la necesidad de contratar al extranjero.
Un camino hacia la estabilidad
Solicitar una visa de empleo puede ser un paso decisivo hacia la residencia permanente, especialmente para profesionales altamente calificados o emprendedores. El proceso requiere planificación, documentación y, en algunos casos, la guía de un abogado migratorio.
Con las opciones adecuadas, la Green Card deja de ser un sueño distante para convertirse en una meta alcanzable.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50