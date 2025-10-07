¿Buscas quedarte en Estados Unidos? Estas visas de empleo te acercan a la Green Card

Obtener la Green Card (tarjeta de residencia permanente) no solo te permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, sino también acceder a derechos similares a los de un ciudadano estadounidense. Entre las distintas vías de elegibilidad que reconoce el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una de las más solicitadas es la vía laboral, a través de las visas de empleo.

Las principales visas de empleo que conducen a la residencia

Las categorías de visas de empleo se agrupan bajo las siglas EB (Employment-Based) y se dividen en cinco tipos:

Para personas con habilidades extraordinarias en ciencia, arte, educación, negocios o deporte. EB-2: Dirigida a profesionales con títulos avanzados o capacidades excepcionales. En algunos casos, no requiere oferta laboral.

Cada categoría tiene sus propios requisitos y procesos, pero todas pueden llevar al solicitante a obtener la residencia permanente en EE. UU.

Documentos y formularios esenciales

El trámite ante el USCIS varía según el tipo de visa. En general, se utilizan los siguientes formularios:

Petición de trabajador no inmigrante. DS-160: Para solicitudes desde el extranjero.

En la mayoría de los casos, el empleador estadounidense debe presentar una oferta de trabajo formal y una certificación laboral que demuestre la necesidad de contratar al extranjero.

Un camino hacia la estabilidad

Solicitar una visa de empleo puede ser un paso decisivo hacia la residencia permanente, especialmente para profesionales altamente calificados o emprendedores. El proceso requiere planificación, documentación y, en algunos casos, la guía de un abogado migratorio.

Con las opciones adecuadas, la Green Card deja de ser un sueño distante para convertirse en una meta alcanzable.