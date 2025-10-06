Estados Unidos anuncia PLAN para agilizar visas y facilitar la llegada de aficionados al Mundial 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció un plan estratégico para acelerar la emisión de visas a los aficionados que quieran asistir a la Copa Mundial 2026, que se realizará de manera conjunta con México y Canadá. La competición se disputará en 11 ciudades estadounidenses, atrayendo a miles de visitantes de todo el mundo.

Aceleración de visas para fanáticos del Mundial

Estados Unidos agiliza procesos para recibir a los fans internacionales.

Según informó AP, la iniciativa contempla el refuerzo de personal en embajadas y consulados de Estados Unidos en varios países, con el objetivo de atender la alta demanda de solicitudes de visa. Se enviarán cientos de funcionarios consulares adicionales a los “países designados”, aunque la lista final de naciones y equipos aún no se ha definido debido a que faltan algunas clasificatorias.

El Departamento de Estado aseguró que está "preparado para satisfacer la demanda, manteniendo estrictos controles de seguridad y revisiones de antecedentes". Además, aclaró que aproximadamente en el 80% de los países que ya han clasificado o podrían clasificarse, las citas para entrevistas de visa podrán programarse dentro de dos meses o menos.

Recomendaciones para solicitar la visa

El DOS invitó a los viajeros a iniciar el proceso de solicitud cuanto antes, recordando que las operaciones consulares se mantendrán activas incluso durante el cierre parcial del gobierno iniciado el 1 de octubre. Es importante destacar que poseer un boleto para los partidos no garantiza la emisión de la visa ni el ingreso a Estados Unidos, México o Canadá.

La FIFA también recordó que no se requiere una entrada al torneo para tramitar la visa y que cualquier negativa de autorización de viaje no dará derecho a compensaciones. Por ello, los aficionados deben completar sus solicitudes con anticipación para asegurar su asistencia al Mundial sin contratiempos.

Ciudades estadounidenses que recibirán partidos

Estados Unidos tendrá un rol central en la Copa Mundial 2026, incluyendo la sede de la gran final en el MetLife Stadium. Las ciudades anfitrionas ofrecerán una experiencia única para los fanáticos y se preparan para recibir a visitantes de todo el mundo, contando con una infraestructura lista para el evento deportivo más esperado del planeta.