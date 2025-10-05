- Hoy:
¡Atención, inmigrante! EE. UU. cambia reglas para entrevistas de visa desde noviembre
El Departamento de Estado anunció un cambio clave en el proceso de tramitación de visas de inmigrante. Te contamos en que consiste y a quiénes afecta.
Desde el 1 de noviembre de 2025, todas las personas que soliciten una visa de inmigrante para residir en Estados Unidos deberán realizar su entrevista en el país donde viven o, si lo eligen, en su país de nacionalidad. Así lo informó el Departamento de Estado, que busca con esta medida agilizar los tiempos de espera y ordenar el proceso consular.
El cambio fue confirmado por el Centro Nacional de Visas (NVC), que tendrá la responsabilidad de asignar las citas bajo este nuevo criterio. La medida busca evitar solicitudes dispersas y permitirá a los funcionarios organizar mejor los recursos en cada embajada o consulado.
¿Qué cambia con las entrevistas para visas de inmigrante?
La principal modificación consiste en que el NVC programará las entrevistas en el país de residencia del solicitante o, si así lo prefiere, en su país de nacionalidad. Anteriormente, algunas personas podían elegir libremente dónde realizar su cita, lo que generaba embudos en ciertas sedes consulares.
EE. UU. cambia reglas para entrevistas de visa desde noviembre.
Además, si un solicitante desea trasladar su caso a otro consulado, deberá solicitarlo a través del Formulario de Consulta Pública del NVC y no directamente ante la sección consular. Solo en situaciones excepcionales se harán cambios o excepciones, como motivos humanitarios, médicos o de política exterior. Las entrevistas ya programadas antes del 1 de noviembre no serán modificadas ni canceladas, salvo casos excepcionales.
¿Qué pasa si no hay embajada o consulado operativo en tu país?
Para quienes residen en países donde las operaciones consulares están suspendidas o limitadas, el gobierno de EE. UU. ha designado puestos alternativos de procesamiento. A continuación, te presentamos una lista de los países afectados y el lugar donde deberán acudir los solicitantes:
- Afganistán - Islamabad
- Bielorrusia - Varsovia
- Eritrea - Adís Abeba, Nairobi
- Haití - Nassau
- Irán - Abu Dabi, Ankara, Ereván
- Libia - Túnez
- Níger - Abiyán
- Corea del Norte - Cantón
- Rusia - Varsovia, Almaty (IR-5), Taskent (IR-5)
- Somalia - Nairobi
- Sudán del Sur - Nairobi
- Sudán - El Cairo
- Siria - Ammán, Beirut (para palestinos con documentos de viaje sirios)
- Venezuela - Bogotá
- Yemen - Yibuti
- Zimbabue - Johannesburgo
Quienes tramiten su visa fuera del país asignado deberán presentar pruebas de residencia o justificar su elección, de lo contrario el NVC podría rechazar el cambio. Las visas de diversidad (DV-2026) también estarán sujetas a esta nueva normativa.
