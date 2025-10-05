¡EXCELENTE noticia para inmigrantes!: Tribunal bloquea orden de Trump que negaba ciudadanía por nacimiento

En un nuevo revés judicial para Donald Trump, la Corte Federal de Apelaciones de Boston dictaminó que el gobierno no puede negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas que se encuentran en EE.UU. en situación ilegal o temporal. La decisión, emitida por un panel de tres jueces del 1er Circuito, mantiene bloqueada la orden ejecutiva firmada por el presidente al inicio de su mandato, que buscaba detener la ciudadanía automática para estos niños.

El tribunal sostuvo que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito, al argumentar que negar la nacionalidad a niños nacidos en suelo estadounidense viola directamente la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda. "Las lecciones de la historia nos dan razones para desconfiar de este intento de romper con la tradición de reconocer la ciudadanía por nacimiento", escribió el tribunal en su fallo.

Fallo refuerza precedentes constitucionales

Este fallo convierte al 1er Circuito en el quinto tribunal federal en bloquear la controvertida medida de Trump desde junio. Otros fallos similares se han emitido en Maryland, Nueva Hampshire y San Francisco, reforzando la idea de que los derechos otorgados por la Constitución no pueden ser modificados por una orden ejecutiva. En todos los casos, se ha considerado que la 14ª Enmienda protege a los niños de inmigrantes nacidos en EE.UU., independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Tribunal bloquea orden de Trump que negaba ciudadanía por nacimiento.

El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró el fallo: "Este ataque a la ciudadanía por nacimiento desafía flagrantemente la Constitución. Nos alegra que los tribunales sigan protegiendo los derechos fundamentales de los estadounidenses". Casi 20 estados se unieron a las demandas contra la medida presidencial, que podría llegar a la Corte Suprema para una decisión definitiva el próximo verano.

En juego el futuro de miles de niños estadounidenses

La administración Trump, por su parte, ha defendido la legalidad de la orden, argumentando que la frase "sujeto a la jurisdicción de EE.UU." en la 14ª Enmienda excluye a hijos de personas en situación migratoria irregular. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, acusó a los jueces de "interpretar erróneamente la Constitución" y expresó confianza en que serán reivindicados por el máximo tribunal.

En el corazón del debate está un principio legal que ha regido desde 1898, cuando la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano por derecho. Los demandantes afirman que el intento de Donald Trump es un "acto ilegal y discriminatorio" que busca despojar de su nacionalidad a cientos de miles de niños basándose en la condición migratoria de sus padres, no en el lugar de nacimiento, como establece la ley.