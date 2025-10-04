EE. UU.: confirman importante cambio en la tramitación de visas a partir de noviembre.

Aviso importante: el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que, desde el 1 de noviembre del 2025, todos los que soliciten las visas de inmigrante deberán llevar a cabo sus entrevistas en sus respectivos países de origen. Esta sorpresiva iniciativa busca mejorar el proceso de emigración y asegurar una atención más eficaz para quienes buscan obtener este tipo de visa en el país de Donald Trump. AQUÍ los detalles.

EE. UU.: importante cambio en la tramitación de visas a partir de noviembre

Recientemente, la entidad compartió el siguiente comunicado, el cual ha impactado a toda la comunidad extranjera, próxima a solicitar este tipo de visa en EE. UU.: "A partir del 1 de noviembre de 2025, el Centro Nacional de Visas programará el trámite de visas de inmigrante para los solicitantes en su país de residencia o, si así se solicita, en su país de nacionalidad".

EE. UU.: anuncian importante cambio en la tramitación de visas a partir de noviembre.

Con ello, se confirmó que, a partir de aquella fecha, todos los ciudadanos de naciones donde las gestiones habituales de visas se encuentran suspendidas deberán presentar sus solicitudes en el centro de procesamiento de visas de inmigrante correspondiente.

Asimismo, esta actualizada regla se aplicará a menos que el solicitante sea originario de un país que mantenga operaciones activas.

No obstante, en caso de que una persona intente solicitar una entrevista en un lugar diferente al de su distrito consular o a su país de origen, el Centro Nacional de Visas podría requerir información adicional para verificar que dicho lugar sea efectivamente su residencia o para determinar si se justifica una excepción.

Hasta el momento, miles de personas están en proceso de obtener visas para establecerse de forma permanente en Estados Unidos, siendo las visas para cónyuges de ciudadanos estadounidenses una de las más solicitadas 2025.

La importancia de la visa en Estados Unidos

La visa para la nación americana constituye un requisito fundamental para los extranjeros que buscan ingresar al país de Trump con objetivos concretos, tales como turismo, negocios, empleo o estudios. Este permiso, otorgado por las autoridades consulares, habilita a los viajeros a participar en actividades específicas durante un periodo determinado.

En ese contexto, la visa actúa como un comprobante de que el solicitante cumple con los criterios necesarios para la entrada, debiendo alinearse con el propósito del viaje, dado que cada categoría de visa conlleva restricciones y condiciones particulares que deben ser cumplidas.