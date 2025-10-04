California en conflicto: ciudad se declara "no santuario" y desafía a Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha destinado millones de dólares para proteger a los inmigrantes bajo las políticas santuario del Estado Dorado, incluyendo US$50 millones para asistencia legal ante posibles deportaciones y restricciones al actuar de agentes de ICE durante redadas. Sin embargo, no todas las ciudades siguen la misma línea: Huntington Beach, conocida por sus playas y cultura surf, se ha declarado “no santuario” en una clara divergencia con las directrices estatales.

Ciudad californiana prioriza cumplimiento de leyes migratorias federales sobre políticas estatales.

Huntington Beach: ciudad “no santuario” y postura legal

Ubicada en el condado de Orange, Huntington Beach ha adoptado medidas para que se cumpla la ley federal de inmigración dentro de su jurisdicción. El alcalde Pat Burns, descendiente de inmigrantes, declaró a CBS News: “Este país se fundó con inmigrantes, pero legalmente”. En enero de 2025, el Ayuntamiento aprobó una normativa que formaliza su postura, buscando cumplir con las leyes federales sin interferencias del Estado. La administración local ha incentivado a otras ciudades a considerar resoluciones similares, enfatizando que la medida no solo protege la legalidad sino que también envía un mensaje contra el crimen.

Otras ciudades se suman a la postura “no santuario”

Huntington Beach no está sola. Según CBS News, al menos 16 localidades estadounidenses han adoptado políticas de “no santuario” en los últimos años. Oroville, al norte de Butte, es otro ejemplo donde el consejo municipal aprobó una resolución para desvincularse de las políticas de fronteras abiertas. Scott Thomson, concejal de la ciudad, aseguró que la decisión busca mejorar la seguridad y advertir a la comunidad sobre su rechazo a la apertura fronteriza promovida por otras jurisdicciones.

California como estado santuario

El Estado Dorado fue declarado santuario el 1 de enero de 2018, cuando Jerry Brown firmó la SB-54, limitando la cooperación de las policías locales con las autoridades federales. Hoy, 48 de los 58 condados de California mantienen esta calificación, destacando ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, Oakland, San José, Fresno y Pasadena. Esta situación genera un contraste evidente con los municipios que optan por desvincularse de la política estatal, evidenciando la diversidad de posturas dentro del propio Estado Dorado.