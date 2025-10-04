Green Card en riesgo: CBP explica la duración legal de tus viajes fuera de EE. UU.

Viajar fuera de Estados Unidos siendo titular de una Green Card es posible, pero requiere planificación y cumplimiento de ciertas normas para evitar contratiempos al regresar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establecen los plazos y documentos necesarios para proteger tu estatus de residente permanente.

Permisos de reingreso y plazos que todo residente debe conocer antes de salir de EE. UU.

Límites de tiempo fuera de EE.UU. para residentes permanentes

Los titulares de Green Card pueden salir del país con libertad, pero si la ausencia supera un año, el documento podría perder su validez para reingresar. Para viajes prolongados, se debe solicitar un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos.

Este permiso, emitido por el USCIS, permite regresar sin necesidad de visa y tiene una validez de dos años desde su emisión. Permanecer más tiempo del permitido puede ocasionar la denegación de ingreso, incluso con el permiso en mano.

Qué hacer si todavía no recibes tu Green Card

En casos de emergencia, quienes hayan solicitado la Green Card y necesiten salir de EE.UU. pueden tramitar un Advance Parole, documento que autoriza la salida temporal y el regreso al país.

Si la ausencia supera dos años, el permiso expira y será necesario solicitar una visa de residente de retorno (SB-1) en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Para esto, se deben cumplir los requisitos de elegibilidad y someterse a un examen médico, excepto en casos de cónyuges o hijos de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados civiles del Gobierno de EE.UU.

Consejo clave: Planifica tu viaje con anticipación y solicita los documentos necesarios antes de salir. Aunque obtengas el permiso de reingreso, la decisión final depende de la autoridad migratoria al llegar al país.