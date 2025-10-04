0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Green Card en riesgo: CBP explica la duración legal de tus viajes fuera de EE. UU.

Descubre los plazos de viaje para titulares de Green Card y cómo tramitar permisos para regresar a EE.UU. sin perder tu estatus de residente.

Dara Rojas
Titulares y reglas clave para no perder tu Green Card
Titulares y reglas clave para no perder tu Green Card | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

Viajar fuera de Estados Unidos siendo titular de una Green Card es posible, pero requiere planificación y cumplimiento de ciertas normas para evitar contratiempos al regresar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establecen los plazos y documentos necesarios para proteger tu estatus de residente permanente.

Empresas en California deberán cumplir nuevas reglas sobre IA

PUEDES VER: California cambia las reglas del juego laboral: todo negocio debe conocer la NUEVA LEY que entra en vigor en octubre

Green card

Permisos de reingreso y plazos que todo residente debe conocer antes de salir de EE. UU.

Límites de tiempo fuera de EE.UU. para residentes permanentes

Los titulares de Green Card pueden salir del país con libertad, pero si la ausencia supera un año, el documento podría perder su validez para reingresar. Para viajes prolongados, se debe solicitar un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos.

Este permiso, emitido por el USCIS, permite regresar sin necesidad de visa y tiene una validez de dos años desde su emisión. Permanecer más tiempo del permitido puede ocasionar la denegación de ingreso, incluso con el permiso en mano.

Qué hacer si todavía no recibes tu Green Card

En casos de emergencia, quienes hayan solicitado la Green Card y necesiten salir de EE.UU. pueden tramitar un Advance Parole, documento que autoriza la salida temporal y el regreso al país.

Si la ausencia supera dos años, el permiso expira y será necesario solicitar una visa de residente de retorno (SB-1) en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Para esto, se deben cumplir los requisitos de elegibilidad y someterse a un examen médico, excepto en casos de cónyuges o hijos de miembros de las Fuerzas Armadas o empleados civiles del Gobierno de EE.UU.

Consejo clave: Planifica tu viaje con anticipación y solicita los documentos necesarios antes de salir. Aunque obtengas el permiso de reingreso, la decisión final depende de la autoridad migratoria al llegar al país.

Lo más visto

  1. Confirman la PEOR noticia para inmigrantes en EE. UU.: A partir de HOY, el país de Trump expulsará a estas personas por fuerte razón

  2. MALA noticia para inmigrantes: Apple elimina aplicación que advertía sobre la presencia del ICE

  3. Atención, inmigrantes: este es el motivo por el que EE. UU. los deporta a un país distinto al suyo, según la Patrulla Fronteriza

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano