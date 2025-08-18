A pesar de tener la Green Card vencida: inmigrante hispanoamericana ingresó a Estados Unidos usando este documento

Las normas migratorias regulan el ingreso y la salida de extranjeros que cuentan con documentos legales para residir en Estados Unidos por un corto o largo periodo de tiempo. Ya sea por trabajo, estudios o visitas familiares, la Green Card permite permanecer de manera legal en el país. Un video en TikTok muestra cómo una joven pasó el control migratorio con este documento vencido y un papel adicional: la carta de extensión.

Ingresó a EE. UU. con la visa no renovada

En un video difundido en redes sociales, una joven contó que había regresado a su país de origen, República Dominicana, para disfrutar de sus vacaciones, y explicó su situación migratoria: su Green Card no había sido renovada y solo contaba con una carta de extensión. En la grabación señaló: "Si eres residente, no puedes salir del país, y mucho menos si tienes tu residencia vencida y lo único que posees es una extensión. Eso es lo que todo el mundo dice".

Por ello, decidió poner a prueba si podía ingresar a Estados Unidos únicamente con ese documento: "Tengo la residencia vencida y mi carta de extensión. Me encuentro aquí en República Dominicana, vamos a ponerlo a prueba". Al llegar al aeropuerto caribeño para abordar su vuelo, el proceso resultó bastante sencillo: "Ya pasamos inmigración, todo bien".

Detalló que los únicos documentos que le solicitaron fueron su residencia y la carta de extensión, y al presentarlos pudo abordar el avión rumbo a Norteamérica. Al llegar a su destino, destacó que pasó sin inconvenientes los controles migratorios: "Ya estamos aquí en Estados Unidos, pasamos todo bien", y enfatizó que únicamente le pidieron los mismos documentos que al momento de abordar: "Solo me solicitaron la carta y la residencia, obviamente vencida, pero ya estamos aquí en Miami".

Al narrar su experiencia, señaló que había leído advertencias sobre la imposibilidad de salir de Estados Unidos y regresar con la residencia vencida, incluso contando con la carta de extensión. Sin embargo, según su testimonio, logró desmentirlo e invitó a las personas a no creer todo lo que circula en redes sociales: "No se dejen llenar la cabeza con todas esas noticias falsas que ven aquí en internet".

La carta de extensión

Se trata de un documento oficial redactado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que extiende la validez de la Green Card mientras el titular espera su renovación. Sirve como constancia de que la persona mantiene el estatus de residente permanente. Desde el 14 de diciembre de 2024, su vigencia se amplía automáticamente por 36 meses más, siempre y cuando se haya presentado el formulario I-90.