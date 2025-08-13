- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Mucho ojo inmigrantes venezolanos: este es el formulario que debes utilizar en la solicitud para reemplazar la Green Card
Si buscas reemplazar tu green card o tarjeta verde, este es el formulario que debes llenar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU.
Si eres inmigrante venezolano en Estados Unidos y necesitas reemplazar tu Green Card, es crucial que utilices el formulario correcto para evitar retrasos o problemas legales. Muchos cometen errores por desinformación, lo que puede complicar su estatus migratorio. Aquí te explicamos exactamente qué documento debes usar y cómo presentarlo.
Por ello, el proceso de reemplazo de la Green Card puede parecer complicado, pero con la información adecuada, todo se simplifica. En esta guía rápida te mostramos el formulario específico requerido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Toma nota y asegúrate de seguir cada paso correctamente para evitar contratiempos.
PUEDES VER: Malas noticias inmigrantes: gobierno de Donald Trump restringe visas a funcionarios de estos países
Este es el formulario que debes utilizar en la solicitud para reemplazar la Green Card
Para iniciar el trámite de reemplazo de la Green Card en USCIS, el formulario que debes utilizar es el I-90 el cual es la "Solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente". Cabe precisar que el I-90 también incluye casos en donde el documento ha sido perdido, robado, dañado, próximo a vencer, etc.
Asimismo, antes de presentar el Formulario I-90, puedes utilizar la herramienta de "Verificar elegibilidad de naturalización" para conocer si eres apto de convertirte en un ciudadano americano. Por otro lado, el sitio web de USCIS también recomienda que antes de enviar todo el paquete a USCIS, debes asegurarte que los formularios tengan las fechas vigentes en sus ediciones actuales para no caer en errores.
Beneficios de la Green Card
Contar con una Green Card te brinda el derecho de residir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Esto se traduce en mayor seguridad migratoria y acceso a mejores opciones laborales. También puedes entrar y salir del país bajo ciertas reglas.
Un beneficio importante es que podrías optar por la ciudadanía estadounidense una vez cumplas los requisitos. Asimismo, tienes la opción de solicitar la residencia para familiares cercanos. Además, puedes recibir ciertos beneficios públicos y protección bajo las leyes federales.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90