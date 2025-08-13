Mucho ojo inmigrantes venezolanos: este es el formulario que debes utilizar en la solicitud para reemplazar la Green Card

Si eres inmigrante venezolano en Estados Unidos y necesitas reemplazar tu Green Card, es crucial que utilices el formulario correcto para evitar retrasos o problemas legales. Muchos cometen errores por desinformación, lo que puede complicar su estatus migratorio. Aquí te explicamos exactamente qué documento debes usar y cómo presentarlo.

Por ello, el proceso de reemplazo de la Green Card puede parecer complicado, pero con la información adecuada, todo se simplifica. En esta guía rápida te mostramos el formulario específico requerido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Toma nota y asegúrate de seguir cada paso correctamente para evitar contratiempos.

Este es el formulario que debes utilizar en la solicitud para reemplazar la Green Card

Para iniciar el trámite de reemplazo de la Green Card en USCIS, el formulario que debes utilizar es el I-90 el cual es la "Solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente". Cabe precisar que el I-90 también incluye casos en donde el documento ha sido perdido, robado, dañado, próximo a vencer, etc.

Asimismo, antes de presentar el Formulario I-90, puedes utilizar la herramienta de "Verificar elegibilidad de naturalización" para conocer si eres apto de convertirte en un ciudadano americano. Por otro lado, el sitio web de USCIS también recomienda que antes de enviar todo el paquete a USCIS, debes asegurarte que los formularios tengan las fechas vigentes en sus ediciones actuales para no caer en errores.

Beneficios de la Green Card

Contar con una Green Card te brinda el derecho de residir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Esto se traduce en mayor seguridad migratoria y acceso a mejores opciones laborales. También puedes entrar y salir del país bajo ciertas reglas.

Un beneficio importante es que podrías optar por la ciudadanía estadounidense una vez cumplas los requisitos. Asimismo, tienes la opción de solicitar la residencia para familiares cercanos. Además, puedes recibir ciertos beneficios públicos y protección bajo las leyes federales.