Importante, para beneficiarios SNAP en Florida: estos son los días y montos de pago, según los ingresos del hogar

Florida inicia una semana clave de pagos SNAP. Conoce cómo funcionan los depósitos y cuánto recibirán los hogares según sus ingresos.

Gabriela Zevallos
Beneficiarios SNAP en Florida reciben depósitos escalonados para garantizar sus beneficios.
Beneficiarios SNAP en Florida reciben depósitos escalonados para garantizar sus beneficios. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
El sistema de asistencia nutricional en Florida se prepara para una de sus semanas más activas del mes con la distribución masiva de beneficios del programa SNAP. Miles de familias dependen de estos fondos para garantizar su seguridad alimentaria, especialmente en un contexto económico marcado por la inflación.

Los pagos son administrados por el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) y se realizan de forma escalonada según el número de caso de cada beneficiario. Este método permite un flujo ordenado de fondos hacia los hogares que cumplen con los requisitos de ingresos establecidos por el estado.

Montos máximos de SNAP en Florida para 2026

El monto que recibe cada hogar bajo el programa SNAP Florida varía según el tamaño del hogar y los ingresos netos reportados. Para el periodo del 12 al 18 de enero de 2026, los límites máximos mensuales son:

  • 1 persona: $298
  • 2 personas: $546
  • 3 personas: $785
  • 4 personas: $994
  • 5 personas: $1,183
  • 6 personas: $1,421
  • 7 personas: $1,571
  • 8 personas: $1,789
  • Persona adicional: +$218

Estos montos representan el máximo que pueden recibir los beneficiarios, aunque los fondos reales dependerán de la situación económica de cada hogar.

Cómo funciona el calendario de pagos SNAP

Los depósitos se realizan de manera escalonada, asignando los pagos según los dígitos finales del número de caso de cada beneficiario. De esta manera, el DCF garantiza que los fondos lleguen de manera organizada y sin congestiones.

FECHADÍACasos SNAP que reciben pagos
12 de eneroLunesCasos terminados en 39–41
13 de eneroMartesCasos terminados en 42–45
14 de eneroMiércolesCasos terminados en 46–48
15 de eneroJuevesCasos terminados en 49–53
16 de eneroViernesCasos terminados en 54–57
17 de eneroSábadoCasos terminados en 58–60
18 de eneroDomingoCasos terminados en 61–64

Horario y recomendaciones para beneficiarios

Se espera que los beneficios estén disponibles a medianoche del día asignado a cada beneficiario. Si el depósito no aparece reflejado, el DCF recomienda revisar el estado del caso o confirmar si hay documentación pendiente de actualización o renovación.

Los fondos se cargan directamente en la tarjeta EBT, que puede utilizarse en supermercados y establecimientos autorizados, así como para compras en línea en algunos casos.

