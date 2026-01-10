¡ATENCIÓN! Millones en EE. UU. afectados por nueva ley de "etiquetado" en redes sociales: ¿De qué trata?

Falta poco para que entre en vigor una nueva ley que afectará a millones de estadounidenses que utilizan las redes sociales, la cual fue promulgada en diciembre de 2025 por Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, la misma que tiene por objetivo que las plataformas digitales muestren una "etiqueta de advertencia" cuando los usuarios encuentren cualquier función considerada como "depredadora".

¿Qué es la nueva ley que afecta a millones de estadounidenses que utilizan redes sociales?

En ese sentido, la norma establece que las aplicaciones no deben ocultar la etiqueta ni ocultarla en el acuerdo de Términos de Servicio de la aplicación. Si lo hacen, la empresa podría recibir una multa de 5,000 dólares, pero sin fecha confirmada para entrar en vigor.

Si bien es cierto que la ley afectará a millones por igual, su verdadero propósito es advertir a los usuarios más jóvenes sobre los serios efectos que pueden tener las redes sociales. En conferencia de prensa, Hochul expresó: "Nos enfrentamos a los gigantes de las redes sociales y prohibimos que los algoritmos tóxicos de las redes sociales puedan bombardear a nuestros niños".

E hizo una comparación que considera equivalente: "Es como un paquete de cigarrillos, esas advertencias de aspecto aterrador (la etiqueta de advertencia en las redes sociales) dice: 'Esto es perjudicial para su salud".

Esta ley restringida al estado de Nueva York aparece en un contexto en que diversas investigaciones están exponiendo los efectos nocivos de las redes sociales en niños, pero también entre adolescentes. Por ejemplo, en 2025 un estudio hecho por JAMA Network reveló que un mayor uso de plataformas digitales por adolescentes tiene incidencia a altos niveles de comportamientos depresivos.

Education Week, aseguró que 31 estados, así como el Distrito de Columbia exigen que las escuelas prohíban o restrinjan el uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes.

Por ello, la ley requerirá de las etiquetas para todos los usuarios que accedan a la cualquier aplicación de redes sociales desde el estado de Nueva York, sin importar donde se encuentre la empresa de tales plataformas.

¿Qué estados de EE. UU. prohíben teléfonos celulares en las escuelas?