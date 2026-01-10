VIDEO de agente de ICE expone últimos segundos de vida de Renee Good antes de morir en redada migratoria

La muerte de Renee Good en medio de un operativo anti inmigración en Minnesota a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado conmoción, pero también división en la ya convulsionada sociedad de los Estados Unidos y el debate sigue cuesta arriba al revelarse un video desde la perspectiva del agente federal donde vemos los últimos segundos de vida de la madre de 3 hijos.

Exponen videos con últimos segundos de vida de Renee Good en redada anti inmigración en Minnesota

El clip fue tomado desde un celular grabado por el agente de ICE (Jonathan Ross) que, finalmente, sería quien abriría fuego cuando Good intentaba escapa en su auto. El metraje fue publicado el viernes 9 de enero de 2026, en el cual podemos ver detalles inéditos de lo que sucedió.

El video tienen una duración total de 47 segundos y compartido por el sitio Alpha News de Minnesota. En la misma, vemos a Renee Nicole Good quien habla con el federal, ella en su auto, a lo que vemos y escuchamos que Becca, su esposa, le pide que se vaya del lugar.

Asimismo, la cinta no nos muestra con claridad si es que el auto de Good entró en contacto con Ross, tal y como ha sostenido Kristi Noem, la secretaria de Seguridad de Nacional, pero también J. D. Vance, vicepresidente del país, quien escribió en X: "Lo cierto es que su vida estaba y disparó en defensa propia".

¿Qué muestra el video de los últimos segundos de vida de Renee Good?

El Washington Post ha realizado un análisis de todo el metraje, para tratar de deducir responsabilidades. En ese sentido, destaca que cuando Ross se acerca al auto de Good, esta le dice; "No te preocupes, amigo, no estoy molesta contigo", pero el agente no le respondió.

Acto seguido, hace su aparición Rebecca Good, esposa de Renee quien camina alrededor del agente de ICE mientras graba al federal con su smartphone: "No cambiamos las placas todas las mañanas", se le escucha decir e insiste: "¿Quieres venir por nosotras? Te digo que te vayas a buscarte algo de comer, grandulón", dice la mujer.

Al notar que se acercan a ellas más agentes de ICE, Becca dice a Renee que es hora de irse. Intenta abrir la puerta del copiloto a la vez que Ross le ordena descender del auto. La puerta no se abre, hay un perro en el asiento trasero. Un agente adicional intento abrirla, pero la madre de tres pone el carro en reversa: "Conduce nena, conduce", alienta la esposa.

Ross cruza frente al vehículo mientras este va en reversa, La cámara capta a Good ponerse en marcha, mira hacia arriba mientras ira el volante a la derecha alejándose del agente. El agente está de pie cerca de la esquina delantera mientras la máquina se mueva. Se oye un disparo, seguido de dos más.

La toma nos muestra el auto estrellarse cerca al lugar, mientras una voz masculina lanza improperios contra la mujer, entonces el video se corta.