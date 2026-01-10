INESPERADA NOTICIA para inmigrantes en Colorado: INDULTARÍAN a este grupo de extranjeros para evitar su deportación de EE. UU.

La Oficina del Gobernador de Colorado abrió un programa de indultos dirigido a inmigrantes que hayan cometido delitos estatales no violentos y que estén en riesgo de deportación o de perder su estatus legal en EE. UU., informó la Agencia EFE. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de abril de 2026 y representa una oportunidad para miles de residentes que buscan estabilidad legal tras cumplir sus sentencias.

¿A qué grupo de inmigrantes podría indultar Colorado para evitar su deportación en EE. UU.?

La iniciativa, coordinada por la Oficina de Clemencia Ejecutiva bajo el liderazgo del gobernador demócrata Jared Polis, permite a los inmigrantes con antecedentes penales menores solicitar un perdón oficial. Aunque no garantiza la concesión automática del indulto, puede ser un paso crucial para brindar protección legal y tranquilidad a las familias que llevan años residiendo y trabajando en Colorado.

Los expertos señalan que los casos que más se benefician son aquellos con delitos menores cometidos hace años, como la posesión de drogas o infracciones no violentas, los cuales hoy pueden acarrear consecuencias graves bajo las leyes migratorias federales.

Aunque no se ha publicado un número oficial de posibles beneficiarios, se estima que varios miles de residentes podrían calificar para este proceso en Colorado.

Proceso especial para casos urgentes

La Oficina del Gobernador estableció un procedimiento acelerado para solicitudes que requieren atención inmediata, como aquellas relacionadas con órdenes de deportación activas o audiencias migratorias próximas. Estas solicitudes se evalúan directamente en la Oficina de Asesoría Legal del Gobernador, lo que garantiza una respuesta más rápida en situaciones críticas.

Difusión en comunidades y apoyo legal

Abogados de inmigración y organizaciones comunitarias han iniciado campañas informativas en ciudades con alta población hispana, como Denver, Aurora y Greeley, para que los residentes conozcan la posibilidad de solicitar el indulto. Además, organizaciones sin fines de lucro, como Kaizen Food Rescue, ofrecerán talleres y asistencia para completar las solicitudes, enfatizando la importancia de que la información llegue a quienes más la necesitan.

"Compartamos la información. ¿Cuántas oportunidades que transforman vidas nunca llegan a quienes más las necesitan?", destacó Kaizen en su comunicado.