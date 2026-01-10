TERRIBLES NOTICIAS en EE. UU.: Trump amenaza con DESNATURALIZAR a inmigrantes que ya son ciudadanos

La administración de Donald Trump, casa vez con más fuerza, está poniendo en tela de juicio lo que significa tener estatus legal en los Estados Unidos, al punto el mandatario de EE. UU. ha cuestionado la ciudadanía de ciudadanos estadounidenses nacidos en países extranjeros, por lo que la palabra "desnaturalización" se escucha cada vez más en el discurso de la Casa Blanca.

Donald Trump quiere la desnaturalización de ciudadanos estadounidenses nacidos en países extranjeros

Y es que la excusa de Trump para tocar este tema es el esquema de fraude migratorio que tiene lugar en Minnesota, apuntando especialmente a la comunidad somalí que, de acuerdo al gobierno federal, muchos de sus integrantes lideran esta organización criminal, ante lo cual su administración evalúa con seriedad la desnaturalización: "Lo haría sin dudarlo si fueran deshonestos (...) Creo que muchas de las personas que llegaron a Somalia odian a nuestro país", dijo al New York Times.

Sin embargo, la revista Times asegura que el presidente estadounidense no ha detallado a qué grupos de ciudadanos nacidos en el extranjero afectara su accionar, pero tampoco que detalló cuáles son los criterios para que EE. UU. lleve a cabo un proceso de desnaturalización: "Si merecen ser despojados, lo haría, sí".

Pero, no es la primera vez que Trump y su administración hablan de "desnaturalización", ya en diciembre de 2025, en su aparición en Fox & Friends, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reveló que el gobierno federal considera revocar la ciudadanía para personas de ascendencia somalí si son condenados en los casos de fraude.

Pero, inclusive, el mandatario republicano ha ido más allá, al punto que amenazó con quitar la ciudadanía a sus adversarios nacidos en los Estados Unidos, pero no está claro cómo lo haría legalmente; por ejemplo, señaló a la comediante Rosie O'Donnell, incluso, cuestionó la ciudadanía del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nacido en Uganda, pero nacionalizado estadounidense en 2018; pero también la representante de Minnesota, Ilhan Omar, nacida en Somalia y ciudadana desde 2000 cuando tenía 17 años.

Las palabras de Donald Trump, de llevarse a cabo, significarían una ofensiva renovada hacia la comunidad migrante en Estados Unidos.

Time recuerda que en diciembre, de acuerdo a documentos internos de la administración Trump a la oficina de campo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), aparentemente, impulsarían una cuota mensual para las cifras de desnaturalización hasta 2026.

En ese sentido, se pidió a las oficinas de USCIS que se suministren a la Oficina de Litigios de Inmigración entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes lo que, según el New York Times, sería un aumento dramático a los 305 casos que se dieron entre 1990 y 2017

Sin embargo, muchos creen que este número sería casi imposible de alcanzar, tal y como lo cuenta Smitia Dazzo, subdirectora legal de HIAS, organización que da asistencia legal a refugiados y solicitantes de asilo: "Creo que sería muy improbable que, si este programa se implementara, especialmente a la escala que esta administración desea, no fuera impugnado legalmente".

¿En qué casos se realiza la desnaturalización de la ciudadanía de EE. UU. para nacidos en el extranjero?

Ahora bien, ¿Cuál es el marco legal para la desnaturalización de un ciudadano nacido en el extranjero? USCIS lo dice de esta manera: "Si hay engaño deliberado de parte de la persona al tergiversar o no revelar un hecho o hechos materiales en su solicitud de naturalización y examen posterior".

Time nos dice que los casos de desnaturalización en Estados Unidos son, por lo menos, raros, ya que para darles la ciudadanía han pasado por una investigación exhaustivas, entrevistas de inmigración, solicitudes de Green Card,

Las desnaturalizaciones son realizadas por el Servicio de Ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS)

En ese sentido, la desnaturalización, en casi la totalidad de los casos se ha dado por tergiversación intencional, la misma que condujo a la obtención de la ciudadanía estadounidense. Pero, también la ley comprende estos escenarios: "SI la persona se convierte en miembro o se afilia al Partido Comunista, otro partido totalitario u organización terrorista dentro de los cincos años siguientes a su naturalización".

USCIS tendrá que presentar las pruebas necesarias para la revocación de la ciudadanía, tras lo cual los casos no proscriben, pero para la administración Trump no puede quitarle la ciudadanía a nadie por delitos cometidos ni por condenas penales.

"Si alguien cometió fraude antes de obtener la ciudadanía y no lo reveló en su solicitud de naturalización, podría ser desnaturalizado por ese motivo (...) Tendría que ser fraude al obtener la ciudadanía y no si la persona ha cometido algún delito desde entonces", dijo Dazzo.

Sin embargo, Dazzo se mostró preocupada de que el gobierno federal se base en los pequeños detalles en solicitudes de ciudadanía anteriores y argumentar qeu son tergiversaciones intencionales: "Pueden encontrar cualquier tipo de error que se haya podido cometer, por insignificante que sea, y luego afirmar que es una tergiversación material digna de desnaturalización".

Y sentenció con: "Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados, incluso si originalmente inmigraron aquí desde otro lugar. Pero cuando alguien es desnaturalizado, recupera su estatus de titular de la Green Card. Y como titular de la Green Card, puede ser deportado".