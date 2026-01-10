LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USCIS aumentará tarifas para este grupo de personas a partir de marzo de 2026

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) anunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizará sus tarifas de procesamiento premium desde el 1 de marzo de 2026. La medida busca ajustar los costos del trámite acelerado según la inflación registrada entre junio de 2023 y junio de 2025.

Los cambios impactarán a un grupo amplio de solicitantes, incluidos quienes gestionan visas de trabajo, autorizaciones de empleo y peticiones de inmigrante basadas en el empleo, obligando a que los pagos sean correctos para que los trámites sean procesados sin demoras.

¿Qué formularios y tarifas se verán afectados?

El ajuste afectará a todas las solicitudes de Formulario I-907, utilizadas para acceder al servicio de trámite premium. Los incrementos específicos incluyen:

USCIS aplicará un aumento de tarifas para procesamiento premium a partir de marzo de 2026.

Formulario I-129 (H-2B o R-1) : de $1,685 a $1,780

: de $1,685 a $1,780 Formulario I-129 (otras clasificaciones elegibles) : de $2,805 a $2,965

: de $2,805 a $2,965 Formulario I-140 (peticiones de inmigrante basadas en empleo) : de $2,805 a $2,965

: de $2,805 a $2,965 Formulario I-539 (clasificaciones F, J, M) : de $1,965 a $2,075

: de $1,965 a $2,075 Formulario I-765 (autorización de empleo): de $1,685 a $1,780

Todas las solicitudes con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior deberán incluir la nueva tarifa para ser válidas. El USCIS recomienda a los solicitantes verificar siempre el sitio web oficial antes de enviar cualquier formulario.

Motivo del aumento y beneficios para la agencia

El incremento se realiza conforme a la Ley de Estabilización del USCIS, que permite ajustes bienales de las tarifas de procesamiento premium basados en la inflación. Según el USCIS, la medida tiene como objetivo:

Mantener el valor real del servicio premium .

. Mejorar los procesos de adjudicación y la gestión de solicitudes.

Gestionar retrasos operativos y garantizar tiempos de respuesta oportunos.

Se estima que el ajuste generará alrededor de $77 millones adicionales al año, fondos que serán destinados a mejorar la eficiencia y la atención a los solicitantes.

Consejos para los solicitantes

Para evitar contratiempos, USCIS recomienda:

Revisar siempre la tarifa vigente en el sitio web oficial.

en el sitio web oficial. Enviar el monto correcto con cualquier solicitud con matasellos posterior al 1 de marzo de 2026.

con cualquier solicitud con matasellos posterior al 1 de marzo de 2026. Planificar los trámites premium con anticipación, especialmente aquellos urgentes, para evitar retrasos por pagos incorrectos.

Con estas precauciones, los solicitantes podrán completar sus trámites premium de manera correcta y sin interrupciones, a pesar del aumento.