LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USCIS aumentará tarifas para este grupo de personas a partir de marzo de 2026
USCIS incrementará las tarifas de procesamiento premium un 5,72 % a partir del 1 de marzo de 2026, afectando a visas, permisos y solicitudes de empleo.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) anunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizará sus tarifas de procesamiento premium desde el 1 de marzo de 2026. La medida busca ajustar los costos del trámite acelerado según la inflación registrada entre junio de 2023 y junio de 2025.
Los cambios impactarán a un grupo amplio de solicitantes, incluidos quienes gestionan visas de trabajo, autorizaciones de empleo y peticiones de inmigrante basadas en el empleo, obligando a que los pagos sean correctos para que los trámites sean procesados sin demoras.
¿Qué formularios y tarifas se verán afectados?
El ajuste afectará a todas las solicitudes de Formulario I-907, utilizadas para acceder al servicio de trámite premium. Los incrementos específicos incluyen:
USCIS aplicará un aumento de tarifas para procesamiento premium a partir de marzo de 2026.
- Formulario I-129 (H-2B o R-1): de $1,685 a $1,780
- Formulario I-129 (otras clasificaciones elegibles): de $2,805 a $2,965
- Formulario I-140 (peticiones de inmigrante basadas en empleo): de $2,805 a $2,965
- Formulario I-539 (clasificaciones F, J, M): de $1,965 a $2,075
- Formulario I-765 (autorización de empleo): de $1,685 a $1,780
Todas las solicitudes con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior deberán incluir la nueva tarifa para ser válidas. El USCIS recomienda a los solicitantes verificar siempre el sitio web oficial antes de enviar cualquier formulario.
Motivo del aumento y beneficios para la agencia
El incremento se realiza conforme a la Ley de Estabilización del USCIS, que permite ajustes bienales de las tarifas de procesamiento premium basados en la inflación. Según el USCIS, la medida tiene como objetivo:
- Mantener el valor real del servicio premium.
- Mejorar los procesos de adjudicación y la gestión de solicitudes.
- Gestionar retrasos operativos y garantizar tiempos de respuesta oportunos.
Se estima que el ajuste generará alrededor de $77 millones adicionales al año, fondos que serán destinados a mejorar la eficiencia y la atención a los solicitantes.
Consejos para los solicitantes
Para evitar contratiempos, USCIS recomienda:
- Revisar siempre la tarifa vigente en el sitio web oficial.
- Enviar el monto correcto con cualquier solicitud con matasellos posterior al 1 de marzo de 2026.
- Planificar los trámites premium con anticipación, especialmente aquellos urgentes, para evitar retrasos por pagos incorrectos.
Con estas precauciones, los solicitantes podrán completar sus trámites premium de manera correcta y sin interrupciones, a pesar del aumento.
