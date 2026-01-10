0
EN VIVO
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

LA PEOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USCIS aumentará tarifas para este grupo de personas a partir de marzo de 2026

USCIS incrementará las tarifas de procesamiento premium un 5,72 % a partir del 1 de marzo de 2026, afectando a visas, permisos y solicitudes de empleo.

Gabriela Zevallos
USCIS aplicará un aumento de tarifas para procesamiento premium a partir de marzo de 2026.
USCIS aplicará un aumento de tarifas para procesamiento premium a partir de marzo de 2026. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) anunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) actualizará sus tarifas de procesamiento premium desde el 1 de marzo de 2026. La medida busca ajustar los costos del trámite acelerado según la inflación registrada entre junio de 2023 y junio de 2025.

Un hombre murió tras un tiroteo policial en el estacionamiento de un Walmart en Leesburg, Virginia.

PUEDES VER: TRAGEDIA en Walmart de Virginia: tiroteo policial termina con un sospechoso abatido en el Condado de Loudoun

Los cambios impactarán a un grupo amplio de solicitantes, incluidos quienes gestionan visas de trabajo, autorizaciones de empleo y peticiones de inmigrante basadas en el empleo, obligando a que los pagos sean correctos para que los trámites sean procesados sin demoras.

¿Qué formularios y tarifas se verán afectados?

El ajuste afectará a todas las solicitudes de Formulario I-907, utilizadas para acceder al servicio de trámite premium. Los incrementos específicos incluyen:

USCIS

USCIS aplicará un aumento de tarifas para procesamiento premium a partir de marzo de 2026.

  • Formulario I-129 (H-2B o R-1): de $1,685 a $1,780
  • Formulario I-129 (otras clasificaciones elegibles): de $2,805 a $2,965
  • Formulario I-140 (peticiones de inmigrante basadas en empleo): de $2,805 a $2,965
  • Formulario I-539 (clasificaciones F, J, M): de $1,965 a $2,075
  • Formulario I-765 (autorización de empleo): de $1,685 a $1,780

Todas las solicitudes con matasellos del 1 de marzo de 2026 o posterior deberán incluir la nueva tarifa para ser válidas. El USCIS recomienda a los solicitantes verificar siempre el sitio web oficial antes de enviar cualquier formulario.

Motivo del aumento y beneficios para la agencia

El incremento se realiza conforme a la Ley de Estabilización del USCIS, que permite ajustes bienales de las tarifas de procesamiento premium basados en la inflación. Según el USCIS, la medida tiene como objetivo:

    1. Mantener el valor real del servicio premium.
    2. Mejorar los procesos de adjudicación y la gestión de solicitudes.
    3. Gestionar retrasos operativos y garantizar tiempos de respuesta oportunos.

Se estima que el ajuste generará alrededor de $77 millones adicionales al año, fondos que serán destinados a mejorar la eficiencia y la atención a los solicitantes.

Consejos para los solicitantes

Para evitar contratiempos, USCIS recomienda:

  • Revisar siempre la tarifa vigente en el sitio web oficial.
  • Enviar el monto correcto con cualquier solicitud con matasellos posterior al 1 de marzo de 2026.
  • Planificar los trámites premium con anticipación, especialmente aquellos urgentes, para evitar retrasos por pagos incorrectos.

Con estas precauciones, los solicitantes podrán completar sus trámites premium de manera correcta y sin interrupciones, a pesar del aumento.

Lo más visto

  1. PELIGRO para inmigrantes: USCIS suspende BENEFICIOS y congela solicitudes de ciudadanos de 39 países de "alto riesgo"

  2. ALERTA con SNAP: EXCLUYEN a miles de inmigrantes y ciudadanos de los beneficios debido a importante decisión de Trump

  3. ALARMA en Walmart de Albuquerque por sujeto que amenazó con explotar bomba: sospechoso es buscado por la policía

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano