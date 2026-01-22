ALERTA ROJA para inmigrantes en Minnesota y Maine: tribunal federal permite que agentes tomen TÁCTICAS AGRESIVAS mientras operativos migratorios se expanden

La ofensiva migratoria del gobierno de Estados Unidos se intensifica en Minnesota y Maine, tras la decisión de un tribunal federal que permite a los agentes retomar tácticas agresivas que estaban restringidas. La medida genera alarma entre inmigrantes, activistas y autoridades locales.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplía sus operativos en ambas regiones, elevando la preocupación por la seguridad y los derechos de quienes podrían ser afectados por las redadas migratorias.

Tribunal federal reactiva tácticas agresivas en Minnesota

El 8º Circuito de Apelaciones suspendió la orden de una jueza que limitaba el uso de gases lacrimógenos, sprays y detenciones durante protestas pacíficas en Minneapolis y St. Paul. Esto permite que agentes federales retomen tácticas que habían sido consideradas excesivas por la justicia local.

Tribunal federal reactiva tácticas agresivas en Minnesota.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, elogió la decisión y aseguró que el Departamento de Justicia protegerá a los agentes frente a lo que calificó de "criminales en las calles y jueces activistas", mientras las comunidades locales muestran su alarma y preocupación por posibles abusos.

Expansión de operativos y tensión en Maine

En Maine, el DHS lanzó la operación migratoria Catch of the Day, enfocada en zonas urbanas con población de refugiados y migrantes. La medida amplía la ofensiva más allá de Minnesota, a pesar de que el estado registra relativamente pocos inmigrantes en situación irregular.

La secretaria de Estado, Shenna Bellows, se negó a entregar matrículas confidenciales a la CBP, argumentando que podrían ser usadas de manera indebida. Líderes comunitarios advirtieron sobre la ansiedad que estas operaciones generan entre inmigrantes que trabajan en hospitales, escuelas y el sector hotelero.