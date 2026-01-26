¡Preocupante situación! Recientemente, las autoridades del condado de Riverside, en California, informaron sobre la presencia de un incendio forestal que se registró a las 8:25 am de este lunes 26 de enero. El lamentable hecho se compartió en las redes sociales de inmediato. A continuación, todo lo que se sabe al respecto y si hubo heridos o afectados.

Condado de Riverside, California: reportan nuevo incendio forestal que se extendió a terrenos privados

'The Sacramento Bee' y otros portales internacionales confirmaron la tragedia este lunes. Este nuevo incendio forestal ha sido expuesto por el propio condado de Riverside, California. Asimismo, el siniestro, conocido como el incendio Limonite Av / Beach St, ha generado alarma entre las autoridades y la comunidad local debido a su potencial de propagación.

Nuevo incendio forestal en el Condado de Riverside, California, que se extendió a terrenos privados.

Se espera que los equipos de emergencia continúen trabajando rápidamente para controlar la situación y minimizar los daños en la zona afectada. Asimismo, el evento se encuentra en constante investigación.

El Centro Nacional Interinstitucional de Bomberos señaló que el incendio forestal ha llegado hasta terrenos privados de la zona. No obstante, no hay ningún dato adicional sobre su contención y aún no se ha determinado su causa.

¿Qué se debe hacer ante un incendio forestal en EE. UU.?

Vale mencionar que, en el caso que se registre un incendio forestal en el país americano, la prioridad es la seguridad: por ello, de inmediato debes evacuar si las autoridades locales lo exigen.

Además, es necesario que lleves tu bolsa de emergencia (go-bag), y te mantengas al recaudo, esto mientras recibas las instrucciones locales. Otra opción importante es llamar al 911 si la persona se encuentra atrapada. Manténgase en constante comunicación por teléfono y vaya en dirección contraria al humo.